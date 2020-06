AZ bevestigt uitgaande transfer en verrast met terugkeer van kind van de club

AZ verhuurt Rody de Boer volgend seizoen aan De Graafschap, zo maken de Alkmaarders woensdagmiddag bekend via de officiële kanalen. De doelman speelde afgelopen seizoen twee wedstrijden in het eerste van AZ, maar kwam voornamelijk uit voor Jong AZ in de Keuken Kampioen Divisie. Tegenover het vertrek van De Boer staat de terugkeer van Hobie Verhulst, die transfervrij is aangetrokken.

Eerder op de woensdag meldde Voetbal International al dat De Graafschap werkte aan de komst van De Boer. De 22-jarige keeper moet in Doetinchem de opvolger worden van Hidde Jurjus, die na een huurperiode van twee seizoenen weer terugkeert naar PSV. Hij gaat bij De Graafschap samenwerken met Mike Snoei; de doelman en de trainer kennen elkaar van hun gezamenlijke periode bij Telstar in het seizoen 2017/18.

Het afgelopen seizoen mocht De Boer zich tweede keeper noemen bij AZ achter eerste keus Marco Bizot. Met zijn komst lijkt De Graafschap de selectie voor komend seizoen compleet te hebben; technisch manager Peter Hofstede was de afgelopen weken druk bezig met de invulling van de ploeg. Tegenover het vertrek van Javier Vet, Gregor Breinburg en Jurus staat de komst van Elmo Lieftink (Go Ahead Eagles), Joey Konings (Heracles Almelo), Julian Lelieveld (Vitesse) en Danny Verbeek (FC Den Bosch).

De rentree van Verhulst bij AZ geldt als een verrassing. De 27-jarige doelman doorliep de jeugdopleiding in Alkmaar, maar speelde nooit een officiële wedstrijd voor de club. Hij kwam wel uit voor MVV Maastricht, FC Volendam en Go Ahead Eagles. Bij de club uit Deventer was hij dit seizoen de eerste keus onder de lat, maar zijn contract liep af. Hij kwam niet meer voor in de plannen van Go Ahead Eagles en kan zodoende overstappen naar AZ. Die club had niet alleen vanwege het vertrek van De Boer behoefte aan een nieuwe keeper, maar ook omdat Jasper Schendelaar volgend seizoen wordt verhuurd aan Telstar.