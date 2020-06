Amsterdam blijft EK-speelstad: Oranje behoudt thuisvoordeel

Amsterdam blijft definitief speelstad van het uitgestelde EK van volgend jaar. Tegenover Voetbal International bevstigt toernooidirecteur Gijs de Jong dat er drie groepswedstrijden en een achtste finale worden gespeeld in de Johan Cruijff ArenA. Op deze manier behoudt het Nederlands elftal het thuisvoordeel, daar Oranje drie groepswedstrijden voor eigen publiek afwerkt.

“Ik ben blij met de bevestiging van de status van speelstad voor Amsterdam”, reageert De Jong. “Er was bij mij nooit enige twijfel over, maar zoiets moest wel opnieuw netjes geregeld worden met de nationale overheid, de gemeente Amsterdam, Schiphol en de Johan Cruijff ArenA. Dat is nu gebeurd.”

Doordat het EK is uitgesteld vanwege de coronacrisis was het niet zeker of Amsterdam in 2021 speelstad kon blijven. Alle betrokken partijen hebben nu groen licht gegeven, waardoor Nederland de drie groepswedstrijden in de Johan Cruijff ArenA kan spelen. De openingswedstrijd van het EK wordt gespeeld op 11 juni en de finale op Wembley staat op 11 juli op het programma.

Later meer.