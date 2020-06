De Telegraaf: terugkeer bij Ajax is niet aan de orde

TSG Hoffenheim en Alfred Schreuder namen dinsdag afscheid van elkaar. Club en trainer hadden een verschil van inzicht over het te voeren beleid, waardoor er een streep werd gezet door een verdere samenwerking. "Ik heb een ander idee over de manier waarop we de club nog professioneler kunnen maken. Ik moet wel geloofwaardig blijven", zegt Schreuder, geciteerd door De Telegraaf.

Schreuder laat weten dat hij opnieuw aast op een baan als hoofdcoach. "Het liefste ga ik in de toekomst elders door als hoofdtrainer", stelt de coach. De naam van Schreuder werd ook weer even gelinkt aan Ajax. Schreuder was van januari 2018 tot de zomer van 2019 werkzaam in de Johan Cruijff ArenA als assistent van hoofdtrainer Erik ten Hag.

Bronnen binnen Ajax hebben aan De Telegraaf echter laten weten dat een terugkeer van Schreuder niet aan de orde is. Ten Hag beschikt nu over Michael Reiziger, Christian Poulsen, Winston Bogarde en Richard Witschge als assistenten. Sjaak Swart hoopt desalniettemin dat de leiding van Ajax werk maakt van Schreuder. "Dan ken-ie mooi terugkomen", aldus Mister Ajax tegenover de krant.

"Ik heb in zijn tijd als assistent-trainer van Ajax absoluut van Alfred genoten. Hij deed veel nabesprekingen en leidde bijna alle tactische trainingen. Hij staat voor het echte Ajax-spel", zegt de oud-aanvaller, die vermoedt dat de spelersgroep het zal toejuichen als Schreuder weer een functie krijgt. "Als je die jongens spreekt, vinden ze het stuk voor stuk jammer dat hij wegging. Ik denk dat ze bij het horen van dit nieuws ook wel denken: is er geen weg terug?"