‘Transferoptie’ Ajax nog altijd mogelijk: ‘Natuurlijk ben ik op de hoogte’

Davy Klaassen denkt op dit moment nog niet aan een terugkeer naar Ajax, zo laat zaakwaarnemer Sören Lerby weten. De middenvelder van Werder Bremen werd door Voetbal International in verband gebracht met de Amsterdamse club vanwege het verwachte vertrek van Donny van de Beek. Lerby zegt dat Klaassen nu vooral bezig is met lijfsbehoud met zijn Duitse werkgever, maar sluit tegelijkertijd niets uit wat betreft de toekomst van de speler.

"Davy is nu volledig gefocust op de degradatiestrijd", aldus de Deen tegenover DeichStube. "Iedereen die hem kent weet dat lijfsbehoud voor hem het allerbelangrijkste is." Werder Bremen staat momenteel zeventiende in de Bundesliga, met vijf punten voorsprong op hekkensluiter Paderborn en respectievelijk drie en zes punten achterstand op Fortuna Düsseldorf en nummer vijftien FSV Mainz 05.

Klaassen, die tot medio 2022 vastligt, weegt na deze voetbaljaargang zijn opties, zo geeft Lerby aan. De toekomst van de ex-aanvoerder van Ajax is ongewis, aldus de belangenbehartiger. "Davy concentreert zich nu op de wedstrijden, daarna kijken we verder. Natuurlijk ben ik op de hoogte van de geruchten. Bij een speler als Davy zijn er altijd geruchten, dat is normaal."

De 27-jarige middenvelder word volgens Voetbal International als 'een interessante optie' gezien in de Johan Cruijff ArenA als het tot een vertrek van Van de Beek komt. Met de komst van Klaassen moet er ervaring aan de selectie worden toegevoegd, zoals dat eerder met de komst van Daley Blind en Dusan Tadic werd gedaan. In dienst van Ajax kwam de zestienvoudig international tot 180 duels, waarin hij goed was voor 55 goals en 38 assists.