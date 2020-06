De Telegraaf: FC Utrecht-talent verkiest City boven Ajax en Barcelona

De zestienjarige keeper Mikki van Sas verlaat FC Utrecht voor een kans bij Manchester City. Volgens De Telegraaf maakt het talent de overstap naar Engeland en krijgt hij daar een scolarship, waarna hij na één jaar een contract voor drie seizoenen zal tekenen bij the Citizens.

Van Sas, Nederlands jeugdinternational bij Oranje Onder-16, had over belangstelling niet te klagen. Volgens de krant had Ajax eveneens interesse, terwijl ook Barcelona en Manchester United hem op het oog hadden. Utrecht ontvangt een kleine afkoopsom voor de talentvolle doelman.

Ajax kan een jeugdkeeper goed gebruiken, daar de zeventienjarige keeper Marijn Dijkstra via Instagram bekend heeft gemaakt dat hij de jeugdopleiding van de Amsterdammers verlaat. Hij was sinds 2014 actief in de jeugd van Ajax en speelde in Onder-17. Naar welke club hij verkast is onbekend.

“Alle mensen binnen de club wil ik oprecht bedanken voor zes prachtige en onvergetelijke jaren in de opleiding, waarin ik zowel ontzettend veel geleerd heb als veel plezier heb beleefd. Er is een club op mijn pad gekomen die erg veel vertrouwen in mij uitspreekt en mij een goed vooruitzicht biedt”, aldus Dijkstra. “Deze kans grijp ik met beide handen aan. Ik bedank Ajax en alle mensen rond de club nogmaals voor alle steun en zorg die ik er kreeg.”