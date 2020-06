‘Barcelona overrompeld door gigantisch bod uit Manchester’

Manchester United waagde onlangs een poging Ansu Fati los te weken bij Barcelona, zo claimt Sport maandag. De Catalaanse sportkrant meldde eerder al dat een nog onbekende club met honderd miljoen euro aanklopte in het Camp Nou. Nu geeft men aan dat het the Red Devils waren die de interesse wilden concretiseren, maar dat Barcelona gedecideerd weigerde.

Diverse Premier League-clubs hebben belangstelling voor Fati en United zou dus concreet zijn geworden. Ondanks de impact van de coronacrisis wil Barcelona de zeventienjarige aanvaller absoluut niet kwijt, ook niet voor een topbedrag. De entourage van het toptalent eist echter wel meer speeltijd bij het eerste elftal en gezien de concurrentie lijkt dat ook volgend seizoen lastig te worden.

Zaakwaarnemer Jorge Mendes, die een goede relatie heeft met de entourage van Fati, 'verraste' Barcelona volgens Sport een paar weken geleden met de vraag wat de vraagprijs van de aanvaller is. De club gaf aan dat Fati niet te koop is en wees naar de afkoopclausule van 170 miljoen euro. Tien dagen later keerde Mendes terug bij Barcelona met een aanbieding van honderd miljoen. United was bereid dit bedrag te betalen, aangezien men de jacht op Jadon Sancho definitief heeft gestaakt.

Het bod was dermate hoog dat de 'overrompelde' technische leiding van Barcelona moest overleggen met het bestuur om tot een besluit te komen. Voorzitter Josep Maria Bartomeu had een helder antwoord: nee. Bartomeu ziet Fati als een toekomstige sleutelspeler voor de club. Barcelona heeft aan Mendes medegedeeld dat de club geen enkele aanbieding zal accepteren en dat Fati voortaan vast onderdeel uitmaakt van de hoofdmacht.