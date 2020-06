Kraay junior: ‘Ajax en AZ hebben hem vier keer bekeken, die zijn niet overtuigd’

Tal van clubs hebben zich bij NEC gemeld voor Anthony Musaba, zo beweert Hans Kraay junior zondagavond bij Voetbalpraat. Het gaat volgens de analist, die de ontwikkelingen in de Keuken Kampioen Divisie nauwgezet volgt, om grote clubs uit het buitenland. Ajax en AZ houden de ontwikkeling van de negentienjarige aanvaller wel in de gaten, maar hebben nog hun twijfels.

In de uitzending van het praatprogramma van FOX Sports stelt Kraay junior dat Valencia, Alavés, Olympique Marseille, Lille OSC, AS Monaco, Borussia Dortmund, RB Leipzig, Bayern München, Juventus en AC Milan zich allemaal hebben gemeld in Nijmegen. "Ajax en AZ hebben hem vier keer bekeken, die zijn nog niet overtuigd", voegt hij toe. Kraay junior is zelf onder de indruk van Musaba. Hij noemt de jongeling 'een van de weinige spelers die rechts- en linksbenig dribbelt'.

"Meestal dribbel je met je goede been", legt hij uit. "En hij is bloedsnel. De clubs die zich als eerste gemeld hebben, zijn Alavés en Dortmund. Die zeggen allebei: 'Dit is een ongelooflijke ruwe diamant.'" Volgens de analist kan het onmogelijk lang duren voordat Musaba Nijmegen vaarwel zegt. Hij voorspelt dat er binnen tien dagen witte rook is over een transfer. "De transfersom ligt tussen de 2 en 2,5 miljoen euro", voegt hij toe.

Musaba onthulde zelf onlangs dat hij van Borussia Dortmund een rondleiding door het Signal Iduna Park heeft gekregen. De rechtsbuiten speelde vooralsnog 31 wedstrijden in de hoofdmacht van NEC. Hierin was hij goed voor negen doelpunten en vijf assists. Zijn contract loopt nog een jaar door, maar in april vertelde algemeen directeur Wilco van Schaik dat hij er 'ernstig rekening' mee hield dat clubs zich voor het talent zouden melden.