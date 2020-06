‘Dat heb ik ook gevolgd, eigenlijk heeft Ajax me fit gemaakt, haha’

Danzell Gravenberch speelde, in de tijd dat hij door NEC van Ajax werd gehuurd, tot nu toe zes duels in de Eredivisie. Hier komt volgend seizoen naar alle waarschijnlijkheid echter verandering in, aangezien eerder op de vrijdag duidelijk werd dat hij FC Dordrecht transfervrij inruilt voor Sparta Rotterdam. De 26-jarige spits kijkt uit naar zijn nieuwe avontuur.

“Dit is de kans die ik graag wilde, honderd procent”, vertelt hij in gesprek met Voetbal International. Gravenberch trainde de afgelopen twee weken al mee met Sparta, nadat hij daarvoor zijn conditie op peil had gehouden samen met zijn jongere broer, en middenvelder van Ajax, Ryan Gravenberch: “Hij had van Ajax een programma meegekregen, dat heb ik ook gevolgd.”

“Eigenlijk heeft Ajax me fit gemaakt, haha. Het was lekker om zo samen bezig te zijn. Elkaar opjutten en elkaar sterker maken, dat werkte prima. Het klinkt wat gek misschien, maar de corona-periode heeft me goed gedaan qua fysieke gesteldheid”, legt Gravenberch uit. De nieuwkomer traint de komende tijd door bij Sparta, voordat er begin juli twee weken vakantie volgt.

In het aankomende seizoen hoopt hij vervolgens zijn broertje ook op het veld tegen te komen: “Een Gravenberch-strijd in de Eredivisie, dat is mooi toch?”, vervolgt hij met een lach. “We hebben het er stiekem wel eens over gehad. Tegen mijn broertje op het hoogste niveau in Nederland spelen zou geweldig zijn.”