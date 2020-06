Vrijdag, 5 Juni 2020

Man City wil Barcelona afschrikken met nieuw contract

João Pedro is op de radar verschenen van Torino. De nummer vijftien in de Serie A is bereid om Simone Zaza te betrekken in een deal voor de aanvaller van Cagliari. (Tuttosport)

AS Roma heeft bij Manchester United het verzoek neergelegd om de huurdeal van Chris Smalling met een seizoen te verlengen. De situatie rondom de verdediger, wiens transferwaarde wordt geschat op twintig miljoen euro, wordt nauwlettend gevolgd door Juventus, Everton en Tottenham Hotspur. (London Evening Standard)

Manchester City praat met Eric García over een nieuw meerjarig contract. The Citizens willen voorkomen dat de jonge centrumverdediger tussentijds wordt weggehaald door Barcelona. (Daily Mail) willen voorkomen dat de jonge centrumverdediger tussentijds wordt weggehaald door Barcelona.

Mikel Arteta wil Arsenal enkele aankopen bezorgen, maar heeft wel eerst budget nodig. De Spaanse manager overweegt in dat kader om de vorig jaar van Celtic overgenomen Kieran Tierney te verkopen aan het geïnteresseerde Leicester City. (Daily Express)

Juventus wil Bryan Cristante deze zomer overnemen van AS Roma en is tevens bereid om Rolando Mandragora in de deal te betrekken. De middenvelder speelt nu nog voor Udinese, maar La Vecchia Signora heeft de eerste optie om hem terug te halen. (La Repubblica)