Guardiola verwelkomt landgenoot bij Man City

Niet alleen Paris Saint-Germain heeft het gemunt op Adam Marusic. Everton ziet in de back annex middenvelder, die tot medio 2022 vastligt bij Lazio, eveneens een versterking. (La Gazzetta dello Sport)

(Marca)

De Spanjaard, die is vertrokken bij Qingdao Huanghai, is de opvolger van landgenoot Mikel Arteta, die in januari werd aangesteld als manager van Arsenal.