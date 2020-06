Financiële coronasteun van 103 euro per maand voor Neymar goedgekeurd

Hoewel Neymar één van de best betaalde voetballers ter wereld is, kwam de aanvaller van Paris Saint-Germain en Brazilië in zijn vaderland toch in aanmerking voor financiële steun, zo schrijven Braziliaanse media. De lokale overheid heeft een pakket regelingen opgetuigd om werknemers met lage salarissen te ondersteunen tijdens de coronacrisis en ook Neymar had zich daarvoor ingeschreven, ware het niet dat er sprake was van identiteitsfraude.

Braziliaanse media melden dat een of meerdere personen misbruik hebben gemaakt van gestolen identiteitsgegevens van Neymar. Hoewel de noodmaatregelen vrijwel uitsluitend van toepassing zijn voor werknemerssegmenten waar lage lonen aan de orde van de dag zijn, kreeg de oplichter via de website van de overheid naar verluidt toch groen licht voor financiële steun van 600 reais per maand, wat omgerekend op 103 euro neerkomt.

“De aanvraag werd aanvankelijk goedgekeurd en een datum van uitbetaling werd eveneens medegedeeld”, zo schrijft UOL. “Naderhand merkte men bij de overheid op dat de aanvraag, logischerwijs, toch niet aan de voorwaarden voldeed en werd deze dan ook direct geschrapt.” Het management van Neymar kreeg de situatie via de media mee. “Het moge duidelijk zijn dat Neymar nooit om deze financiële steun heeft gevraagd en hij ook niet weet wie dat wél in zijn naam heeft gedaan”, zo laat een woordvoerder weten.

Neymar, met zijn transfersom van 222 miljoen euro nog altijd de duurste voetballer ter wereld, verdient bij PSG liefst 36,8 miljoen euro netto per jaar. De commerciële activiteiten van de Braziliaan zorgen ervoor dat hij jaarlijks nog eens tientallen miljoenen extra opstrijkt. Neymar vertoeft momenteel in Mangaratiba, waar hij een luxueuze villa bezit. Met meer dan 34.000 coronadoden is Brazilië één van de zwaarst getroffen landen ter wereld.