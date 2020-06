Liverpool richt zich na tegenvaller op Van Dijk

Federico Bernardeschi wordt genoemd bij AC Milan, Napoli, AS Roma en Chelsea. De aanvaller is echter van plan om voor zijn kans te vechten en wil Juventus niet verlaten. (Corriere dello Sport)

Zenit Sint-Petersburg gaat ondanks de geruchten geen bod uitbrengen op Mitchell van Bergen. Ook geen enkele andere Russische club heeft momenteel interesse in de aanvaller van sc Heerenveen. (Metaratings)

Barcelona wil Junior Firpo betrekken in de deal waarbij Lautaro Martinez van Internazionale naar het Camp Nou verkast. De verdediger wordt getaxeerd op 41 miljoen euro, waardoor de Catalanen ook nog 70 miljoen cash moeten betalen voor de spits. (Mundo Deportivo)