Antoine Griezmann verklapt waar hij zijn loopbaan na Barcelona wil afsluiten

Antoine Griezmann ziet zichzelf niet tot het einde van zijn loopbaan bij Barcelona spelen. De aanvaller, 29 jaar, droomt hardop over voetballen in de Major League Soccer en zeker niet om alleen af te bouwen. De Frans international ondertekende vorig jaar zomer weliswaar een contract voor vijf seizoenen met de Catalanen, maar toch denkt hij erover na om wellicht eerder dan 30 juni 2024 in de Amerikaanse competitie aan de slag te gaan.

“Het winnen van de landstitel en de Champions League met Barcelona zou een droom zijn en dat is ook mijn doelstelling”, vertelt Griezmann in gesprek met Los Angeles Times. “Daarna zijn alle prijzen uiteraard welkom. Er komt een WK aan, dus het WK van 2022 in Qatar wil ik ook winnen. En daarna komt de Major League Soccer om de hoek kijken. Ik weet niet met welk team, maar ik wil echt naar de Verenigde Staten en in de Major League Soccer spelen.”

“Het is mijn doel om mijn loopbaan in de Verenigde Staten af te sluiten. Ik wil goed voetbal spelen, een belangrijk onderdeel van een team zijn en om een prijs strijden.” De wereldkampioen insinueerde in 2018 in gesprek met Le Figaro al dat de MLS een serieuze optie is. “Wereldkampioen, de Champions League winnen en daarna kan ik vertrekken en rustig in Amerika aan de slag gaan. Dat is het ideale pad. Niet slecht, niet? Als het zo zou gaan, dan zou ik daar onmiddellijk voor tekenen.”

“Ik weet niet op welke leeftijd ik in de MLS wil spelen, het hangt allemaal af van de prijzen die ik win. Als ik 32 of 33 jaar ben, wil ik daar spelen. Ik wil absoluut een goede indruk op het veld achterlaten”, zei hij destijds. Het eerste seizoen van Griezmann bij Barcelona is nog geen onverdeeld succes. De teller staat weliswaar op 14 doelpunten in 37 officiële duels, maar hij haalde nog niet zijn niveau uit zijn tijd bij Atlético Madrid. Barcelona hervat LaLiga op 13 juni bij Real Mallorca.