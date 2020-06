‘Bloedfanatieke Ronaldo gebruikt nieuwste foefje om nog sneller te worden’

In navolging van Footy Headlines melden ook Tuttosport en Mediaset dat Cristiano Ronaldo nieuwe noppen gebruikt. Met deze zogenaamde 'rugbynoppen' wil de aanvaller van Juventus verschillende aspecten van zijn spel verbeteren. De Portugees traint al sinds de hervatting van de oefensessies bij de topclub met de speciale studs.

De noppen zijn afkomstig van het Franse merk SMARTPOWER, die onlangs de nieuwe noppen introduceerde. De noppen zouden onder andere meer snelheid, stabiliteit en comfort bieden, waarbij de voetballer meer grip op het gras heeft. Iedere nop kan aangepast worden aan de wensen van de speler voor 'een optimaal resultaat', zo klinkt het.

Ronaldo en zijn Juventus weer terug op het trainingsveld

Het is geen nieuw concept, daar Montpellier-aanvaller Andy Delort al sinds februari gebruikmaakt van dezelfde noppen. Volgens Italiaanse media lijken de speciale studs te werken, aangezien de 28-jarige Delort met 36.8 kilometer per uur in het duel met Saint-Étienne in februari dit seizoen de snelste sprint heeft getrokken in de Ligue 1. Youcef Atal (OGC Nice, 36,6 km/u) en Kelvin Amian (Toulouse, 36,2 km/u) staan op plekken twee en drie op de lijst van de Franse competitie.

Ronaldo kreeg de afgelopen dagen al veel lof vanwege zijn arbeidsethos. Volgens de Italiaanse pers is de conditie van de 35-jarige superster momenteel beter dan vóór de coronacrisis. Bovendien werkte Ronaldo met sprinter Francis Obikwelu aan zijn fysiek en de startsnelheid van zijn sprint. Ook verschijnt de vedette volgens Italiaanse media dagelijks ver voor trainingstijd bij de club om extra oefeningen te doen.