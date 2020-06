‘Verdoofde’ Depay deelt hartverscheurende anekdote uit groep vier

Memphis Depay vertelde in zijn boek Heart of a Lion en onlangs nog in gesprek met televisieverslaggever Anas Bukhash uitgebreid over zijn moeilijke jeugd. Nadat zijn biologische vader hem en zijn moeder verlaten had, werd laatstgenoemde verliefd op een andere man. Depay en zijn moeder trokken in bij de man, maar de voetballer werd niet geaccepteerd werd door zijn stiefbroers en stiefzussen. Bij Beau benadrukt Depay dat hij enorm veel waardering voor zijn moeder heeft door alles wat ze heeft meegemaakt.

"Die kinderen begonnen zich tegen mij te keren. Ik weet niet waarom, misschien vanwege mijn huidskleur. Ik weet de exacte reden niet. Ik kon me best verdedigen tegen één kind, maar niet tegen vier of vijf kinderen. Ze treiterden me, er was veel geweld in huis", zo liet Depay weten aan Bukhash. "Mijn moeder zag dat ik eronder leed, maar ze was bang om haar partner te verlaten. Ik was mentaal gesloopt. Dat heeft me beschadigd en zorgde ervoor dat ik agressief werd. Na ongeveer een jaar vertrokken we, zonder wat te zeggen. Ik weet niet waar mijn moeder plots de moed vandaan haalde, maar we vertrokken."

In gesprek met presentator Beau van Erven Dorens vertelt Depay dat hij enorm veel respect heeft voor zijn moeder, die na die verschrikkelijke periode voor een jaar werd opgenomen in een psychiatrische inrichting. "Ik moet haar het respect geven dat ze verdient. Ik zie haar af en toe, niet vaak. Toen ze laatst naar Dubai kwam, had ik haar drie maanden niet gezien. Als ik al die struggles niet had doorgemaakt, was ik nu een minder sterk persoon. Al die littekens... Ik waardeer haar enorm", stelt Depay, die aangeeft dat het boek een inspiratiebron kan zijn voor alleenstaande ouders. "Als je dit verhaal leest, krijg je toch het gevoel dat je niet alleen bent."

De moeder van Depay voelde zich in die periode emotioneel 'verdoofd', zo citeert Van Erven Dorens. Depay erkent dat hij in zijn jeugd dat gevoel ook af en toe had. "Ik weet het nog goed: ik zat in groep vier en ik kon niet meer werken. Ik ging op een gegeven moment onder mijn tafeltje zitten. De andere kinderen dachten: Wat is er met deze jongen? Hij is gek. Ik dacht alleen maar aan mijn thuissituatie. Alleen als mijn lichaam in beweging was, kon ik functioneren."

"Ik had een mental coach toen ik twaalf was. Het is nu een van mijn beste vrienden. Hoe ik er nu bijzit... Ik heb mijn zelfvertrouwen teruggewonnen. Ik wil dit bericht delen met de mensen die er nu doorheen gaan", zegt de spits, die moet lachen als hem over de beeldvorming rond zijn persoon wordt gevraagd. "Als je mij leert kennen, leer je een hele andere Memphis kennen. Ik heb me er lang aan gestoord (aan de beeldvorming, red.), maar nu niet meer. De ene keer missen ze me bij Oranje en de andere keer ben ik een patser of arrogant ventje, wat dan ook. Het is nou eenmaal zo."