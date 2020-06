Olympique Lyon maakt transfer van dik 15 miljoen euro wereldkundig

Karl Toko Ekambi heeft zich definitief aan Olympique Lyon verbonden, zo maakt de Franse club dinsdagavond bekend via de officiële kanalen. De 27-jarige aanvaller speelde het afgelopen halfjaar al op huurbasis voor Lyon en maakt nu definitief de overstap van Villarreal. Les Gones betalen 11,5 miljoen euro voor Toko Ekambi, een transfersom die via allerlei bonussen kan oplopen tot maximaal 15,5 miljoen euro. Eerder toucheerde Villarreal al vier miljoen euro voor het verhuren van de spits aan Lyon.

Toko Ekambi werd in januari al verwelkomd door Lyon als tijdelijke opvolger van Memphis Depay. Laatstgenoemde liep aan het einde van het vorige kalenderjaar een zware knieblessure op, waarna Toko Ekambi door Lyon werd opgepikt bij Villarreal. De Franse topclub maakte toen al bekend dat zij een koopoptie had bedongen in de huurovereenkomst met de Spanjaarden en inmiddels is die optie dus gelicht.

Toko Ekambi heeft een contract voor vier seizoenen getekend met Lyon en kost de club maximaal 15,5 miljoen euro. Mocht de 22-voudig international van Kameroen in de toekomst een transfer gaan maken, dan zal Lyon vijftien procent van de transfersom afdragen aan Villarreal. Bij een transfer voor 15 september 2020 zal Lyon liefst vijftig procent van de transfersom afdragen aan de Spaanse club.

Toko Ekambi speelde het afgelopen halfjaar in alle competities twaalf wedstrijden voor Lyon en wist daarin twee doelpunten en twee assists aan te tekenen. Hij speelde eerder in zijn loopbaan voor Paris FC, FC Sochaux en SCO Angers, alvorens hij in de zomer van 2018 voor ongeveer achttien miljoen euro neerstreek bij Villarreal. In dienst van de Spaanse club kwam hij in 62 duels tot 24 doelpunten en 10 assists.