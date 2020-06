Martin van Geel onthult Eredivisie-programma en plan omtrent oefenduels

Het Eredivisie-seizoen 2020/21 moet medio september van start gaan. Dat heeft Willem II-directeur Martin van Geel dinsdagmiddag naar buiten gebracht na een vergadering tussen alle clubs en de Eredivisie CV in Rotterdam. In aanloop naar het nieuwe seizoen gaan de clubs uit de Eredivisie in augustus mogelijk oefenwedstrijden spelen tegen elkaar.

"Op dit moment heb ik begrepen dat er vanaf half september competitievoetbal gespeeld gaat worden", aldus Van Geel na afloop van de vergadering op Het Kasteel in gesprek met FOX Sports. "Begin september is er interlandvoetbal en dan zal er in augustus vriendschappelijk gevoetbald worden. Men is er mee bezig hoe dat vorm wordt gegeven.” Door de coronacrisis mag er vóór 1 september geen Eredivisie-wedstrijden gespeeld worden.

Op weg naar het nieuwe seizoen komen de clubs uit de Eredivisie mogelijk al tegen elkaar in actie. "Er is ook een plan ontrold om alle Eredivisie-clubs in de maand augustus tegen elkaar te laten spelen een aantal keren, zodat je in het ritme kunt komen. En natuurlijk de kijker, de voetballiefhebber kunt bedienen. Ook daar was iedereen het, zoals ik het heb begrepen, het wel mee eens", sluit Van Geel af. Hoe het exacte programma eruit komt te zien is vooralsnog niet bekend.

Eredivisie CV-directeur Jan de Jong heeft tegenover RTV Rijnmond laten weten dat bij de hervatting van het voetbal in Nederland gekeken wordt naar het voorbeeld van Duitsland. Daar zijn de grootste competities weer hervat. “Je ziet dat de protocollen daar goed zijn en daar hebben we ook gebruik van gemaakt. Hoe ze het daar doen, dat hebben we ook vertaald naar hoe wij het willen met een Nederlands sausje erover. En dat is een deel van het uitgangspunt richting Den Haag. Hoe kan je weer op een verantwoorde manier voetballen?” Het plan om het voetbal weer op te starten wordt deze week besproken met Martin van Rijn (PvdA), Minister voor Medische Zorg en Sport.