KNVB doet ongebruikelijk verzoek aan FIFA met oog op transfermarkt

De KNVB heeft bij de FIFA aangeklopt om de zomerse transferwindow op te delen. Voor de clubs uit de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie is een probleem aanstaande nu buitenlandse competities toch worden afgemaak. In het buitenland gaat de transfermarkt namelijk pas open na afloop van de competitie. Volgens de regelgeving van de wereldvoetbalbond mag de langste transferperiode maximaal twaalf weken duren. Zodoende kan een scenario zich voordoen waarin de Nederlandse markt al dicht is, maar in het buitenland nog volop gehandeld wordt.

In LaLiga gaat de bal later deze maand weer rollen en de verwachting is dat het seizoen in de derde week van juli klaar is. De Premier League zal naar verwachting pas begin augustus ten einde zijn, wat betekent dat de transferwindow daar tot in oktober doorloopt. In Nederland gaat de transfermarkt open op 9 juni en op 1 september sluit de window. Mark Boetekees, bestuurssecretaris van de KVNB, laat tegenover Voetbal International weten dat de bond hier druk mee bezig is.

“We proberen onze markt te laten aansluiten op de internationale ontwikkelingen. Anders is het straks zo dat onze markt gesloten is, terwijl die in de landen om ons heen nog open is”, aldus Boetekees. “Dat zou betekenen dat spelers na 1 september nog wel kunnen vertrekken uit Nederland, maar dat de Nederlandse clubs geen vervangers meer kunnen halen. Dat vinden we uiteraard geen wenselijk scenario.”

De KNVB doet nu een beroep op de FIFA. “We gaan vragen of we de markt zouden mogen opknippen. Bijvoorbeeld door ergens een pauze in te gelasten”, stelt Boetekees voor. “We zijn dan wel twaalf weken open, maar niet twaalf weken aan één stuk. Dan kunnen clubs wel gewoon vanaf 9 juni de spelers aantrekken en laten meetrainen. In de zomer zou de markt dan tijdelijk dicht gaan en later gaat die dan weer open, zodat we in de pas lopen met de rest van Europa. Hopelijk gaat de FIFA hier flexibel mee om.” Mocht de FIFA niet meewerken, dan is het waarschijnlijk dat de transfermarkt in Nederland later dan 9 juni opent.