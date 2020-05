Ezequiel Garay ‘verklaart oorlog’ aan Valencia in video op Instagram

Ezequiel Garay heeft zijn laatste wedstrijd voor Valencia al gespeeld. De verdediger ligt sinds enkele maanden in de clinch met de clubleiding en dat conflict wordt zondag uitgevochten via openbare kanalen. Garay leest in een twaalf minuten durende video op Instagram een vooraf geschreven brief voor, waarin hij 'mensen binnen de club' beticht van het voeren van een lastercampagne jegens zijn persoon. Garay kondigt tevens zijn afscheid bij Valencia aan.

De 33-jarige Argentijn, ex-speler van onder meer Real Madrid, Benfica en Zenit Sint-Petersburg, maakte in 2016 voor circa twintig miljoen euro de overstap van Rusland naar Valencia. Hij kwam sindsdien tot 92 competitieduels, waarvan 17 in het huidige seizoen; op 1 februari scheurde hij zijn kruisband in de thuiswedstrijd tegen Celta de Vigo. In maart werd Garay tevens de eerste voetballer uit LaLiga die besmet raakte met het coronavirus, waar hij inmiddels van is hersteld. Zijn brief aan Valencia wordt door Marca geïnterpreteerd als een 'oorlogsverklaring' richting de club.

Voordat hij zijn brief voorleest, vraagt Garay aan zijn volgers om hem te verontschuldigen. "Ik heb weinig ervaring voor de camera", zegt hij. Garay gaf gedurende zijn loopbaan talloze camera-interviews, maar de context is ditmaal anders. "Dit is de eerste keer in zestien jaar als profvoetballer dat ik zoiets doe. Ik wil mijn punt maken, omdat er sprake is van een lastercampagne jegens mij. Daarmee doel ik niet op de media. Ik doel op mensen binnen de club die mij in diskrediet willen brengen als profvoetballer en als mens."

Garay beschikt over een aflopend contract in Estadio Mestalla. Sinds het begin van dit seizoen was de mandekker met de clubleiding in gesprek over een verlenging van zijn verbintenis. Over het verloop van die onderhandelingen zijn berichten naar buiten gekomen die niet klopten, verzekert Garay. "Het begon allemaal toen uitlekte dat ik een contract ter waarde van 2,7 miljoen euro per jaar zou hebben geweigerd. Er werd ook de indruk gewekt dat ik niet meer voor Valencia zou willen spelen. Maar van beide beweringen klopt niets." Op 2 juli kreeg Garay zijn eerste voorstel, naar eigen zeggen met een salaris dat 'aanzienlijk' lager was dan wat hij op dit moment verdient.

"In augustus werd de toekomst van trainer Marcelino onzeker (hij werd ontslagen in september, red.) en daarom besloot ik om even te wachten met het bespreken van een contractverlenging, totdat de storm was gaan liggen. Op 13 november bereikten we een mondeling akkoord over een contract, met een lager salaris dan in de media werd genoemd (de 2,7 miljoen, red.), maar er stond niets op papier", vervolgt Garay. "Dat gebeurde pas in januari, en toen waren de voorwaarden plots veranderd. Ik wilde nog steeds bijtekenen, maar op 1 februari liep ik een knieblessure op en moest ik geopereerd worden. Kort daarna werd mij gevraagd om met ziekteverlof te gaan. Ik vroeg toen opnieuw naar mijn contract, maar er kwam geen reactie."

Garay werd vanwege zijn blessure gevraagd om met ziekteverlof te gaan; dat was nog voor het stopzetten van LaLiga. Tijdens de coronacrisis bereikte Valencia met de spelers en de technische staf een akkoord over de verlaging van de salarissen. "Vanaf het begin wilde ik mijn steentje bijdragen. Ik was bereid om met verlof te gaan, wat zou betekenen dat ik minder geld zou binnenkrijgen. Maar dat voorstel accepteerde de club niet. Ze wilden nog meer snijden in mijn salaris, omdat ik al op ziekteverlof was. Ik heb altijd bij Valencia willen blijven en dat wil ik nog steeds. Valencia heeft mij de kans geboden om me te ontwikkelen. Ik heb hier fantastische mensen leren kennen en ik heb samen met de fans onze hoogte- en dieptepunten meegemaakt. Ik ben hier gelukkig geweest en ik wil graag langer door, maar het is helaas niet aan mij."

"Mijn afscheid komt recht uit het hart. Ik geloof dat ik een goed persoon ben, en ik geloof dat jullie de waarheid verdienen", voegt de 32-voudig international van Argentinië toe. "Als je ziet dat de gebeurtenissen je familieleden pijn doen, dan raakt je dat ook. Zeker als je kinderen vragen waarom je verdrietig bent. Het is moeilijk om ze een antwoord te geven. Ik wil afsluiten door te zeggen dat het makkelijk is om leugens te geloven, maar dat de waarheid ooit uit moet komen. Vaarwel. Amunt Valencia (hup, Valencia)." Valencia reageert in een statement op de clubwebsite. Men zegt 'verbaasd' te zijn en betreurt de rede van Garay. "De club wil controverses met de eigen spelers nooit in het openbaar behandelen", schrijft Valencia.

"De club heeft hem altijd alle liefde en steun getoond. Zoals de speler aangeeft, begonnen de gesprekken over een contractverlenging in juli 2019. Hij heeft meerdere voorstellen geweigerd die een verbetering waren ten opzichte van zijn huidige contract, een respectabele beslissing waarmee hij volledig in zijn recht staat. Wat betreft zijn arbeidsvoorwaarden: hij was de enige speler die weigerde zich aan te sluiten bij het akkoord dat Valencia sloot met de voetballers en de trainersstaf, met als doel om solidair te zijn tijdens de crisis. De club heeft hier geen melding van gemaakt, juist om te voorkomen dat er kritiek van buitenaf zou komen."