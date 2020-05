‘Matthijs de Ligt moet rekening houden met nieuwe concurrent van 30 miljoen’

Juventus heeft zich als meest recente club gemengd in de strijd om Marash Kumbulla, zo weet La Repubblica zondag te melden. De twintigjarige centrumverdediger kende voordat de Serie A werd stilgelegd vanwege de uitbraak van het coronavirus een ijzersterke periode bij Hellas Verona en lijkt aankomende zomer vrijwel zeker een stap hogerop te gaan maken.

Behalve Juventus worden namelijk ook Manchester United, Tottenham Hotspur, Everton, Chelsea, Paris Saint-Germain, Olympique Lyon en RB Leipzig vandaag in de Italiaanse media genoemd als geïnteresseerde partijen. Kumbulla is afkomstig uit de jeugdopleiding van Hellas Verona en beleeft dit seizoen zijn doorbraak in de hoofdmacht van i Gialloblu.

Trainer Ivan Juric had deze voetbaljaargang in de Serie A achttien keer een basisplaats over voor Kumbulla. De jongeling, geboren in Italië maar enkelvoudig international van Albanië, stond voor de jaarwisseling een maand aan de kant stond met een blessure aan het dijbeen, maar speelde verder nagenoeg alle wedstrijden. Hij speelt doorgaans als linkercentrumverdediger in de driemansverdediging van Hellas Verona, dat momenteel knap achtste staat in de Serie A.

Kumbulla wordt inmiddels een marktwaarde van dertig miljoen euro toegedicht en kan zich volgens diverse Italiaanse media gaan opmaken voor een zomerse transfer. Bij Juventus zou de stopper een concurrent kunnen worden van Matthijs de Ligt. De selectie van la Vecchia Signora herbergt verder met Giorgio Chiellini, Leonardo Bonucci, Merih Demiral en Daniele Rugani en nog minimaal vier gerespecteerde centrumverdedigers. Chiellini (35) en Bonucci (33) zijn echter op leeftijd, terwijl Demiral nog altijd revalideert van een zware knieblessure en Rugani amper voorkomt in de plannen van trainer Maurizio Sarri.