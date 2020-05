Mourinho lijkt door forse concurrentie naast plaaggeest Ajax-defensie te grijpen

Victor Osimhen heeft over belangstelling niets te klagen. Voor de aanvaller van Lille OSC is concrete interesse van Napoli, terwijl hij tevens op het lijstje staat van Tottenham Hotspur, Newcastle United en Everton. Osimhen is echter behoorlijk kieskeurig in de keuze voor zijn nieuwe club, zo verzekert diens zaakwaarnemer Ariyo Igbayilola. Een gesprek met Tottenham-manager José Mourinho leverde hierdoor niet het gewenste resultaat op.

"Ik vroeg Mourinho of Harry Kane zou vertrekken, mocht de interesse in Victor oprecht zijn", verklaart Igbayilola in gesprek met de Nigeriaanse krant The Cable. "Want als Kane gewoon blijft, dan komt Victor op de bank te zitten. Hij heeft een club nodig waar hij altijd negentig minuten speelt, elke week weer. Hij moet zeker niet op de bank gehouden worden."

Osimhen kan eventueel ook kiezen voor Napoli, dat ver lijkt te willen gaan voor de 21-jarige spits uit Nigeria, voor de coronacrisis goed voor 13 doelpunten en 4 assists in 27 duels in de Ligue 1. "Ik kan met zekerheid zeggen dat Napoli de enige club is met honderd procent belangstelling voor Victor. Maar de eindbeslissing ligt natuurlijk bij hemzelf. Net als Tottenham is ook Newcastle United in de race voor zijn handtekening. Maar dat is slechts een gerucht, concreet is het allemaal nog niet."

De jonge topschutter beschikt bij Lille over een doorlopend contract tot medio 2024, maar Igbayilola verwacht niet dat de meerjarige verbintenis wordt uitgediend. "Met de druk van de verschillende clubs uit Europa vraag ik mij af of hij volgend seizoen nog voor Lille speelt." De Fransen zouden in eerste instantie tachtig miljoen euro willen hebben bij een verkoop van Osimhen. Een transfersom van 55 miljoen euro wordt tijdens de coronacrisis echter realistischer geacht. De aanvaller speelde vorig jaar tweemaal tegen Ajax in de groepsfase van de Champions League, maar scoorde evenwel niet. De verdediging van de Amsterdamse club had in beide ontmoetingen echter wel zijn handen vol aan de begeerde spits van Lille.