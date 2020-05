‘Inter neemt zekere voor het onzekere met speciale ‘anti-Juventus’-clausule’

Paris Saint-Germain huurde Mauro Icardi het afgelopen seizoen van Internazionale en had ook de optie om hem voor zeventig miljoen euro definitief in te lijven. PSG toonde zich echter niet bereid om dit bedrag op tafel te leggen en is nu na gesprekken van i Nerazzurri naar verluidt uitgekomen op een vaste transfersom van vijftig miljoen, plus zeven miljoen aan eventuele bonussen.

In Italië werd in de afgelopen weken gesuggereerd dat PSG Icardi na het sluiten van de deal meteen door zou kunnen verkopen aan Juventus. Inter lijkt hier nu echter met een speciale ‘anti-Juventus’-clausule een stokje voor te hebben gestoken: onder meer Goal weet te melden dat PSG vijftien miljoen extra moet overmaken naar Milaan als Icardi meteen doorverkocht wordt aan een club uit de Serie A.

De verwachting is dat de overgang van Icardi naar PSG in de komende dagen definitief wordt beklonken. De 27-jarige spits kwam vooralsnog 31 keer in actie namens les Parisiens en wist tijdens die optredens 20 doelpunten te produceren. Hoewel de Ligue 1 definitief geschrapt is, bestaat de kans nog wel dat hij dit seizoen in actie kan komen in de Champions League of de finales van de Coupe de la Ligue en de Coupe de France.

Icardi werd in verband gebracht met een overgang naar Juventus vanwege het zeer waarschijnlijke vertrek van Gonzalo Higuaín. Naast de Argentijn werden de afgelopen weken ook de namen van onder meer Borussia Dortmund-goalgetter Erling Braut Haaland en Wolverhampton Wanderers-spits Raúl Jiménez genoemd als opties voor la Vecchia Signora.