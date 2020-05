‘FC Utrecht, AZ en buitenlandse gegadigden kijken nadrukkelijk rond bij ADO’

Shaquille Pinas ligt nog tot medio 2021 vast bij ADO Den Haag en de centrale verdediger kan zodoende volgend jaar transfervrij van club wisselen. Een vertrek deze zomer is echter ook niet uitgesloten, aangezien er naar verluidt nogal wat gegadigden zijn voor de 22-jarige verdediger.

Veronica Inside meldt vrijdagmiddag dat vanuit de Eredivisie onder meer AZ en FC Utrecht gecharmeerd zijn van Pinas. Vanuit het buitenland zou er bovendien interesse zijn uit de Duitse Bundesliga, de Franse Ligue 1, de Turkse Süper Lig en de Engelse Championship.

Pinas heeft daarnaast een aanbieding van ADO op zak om zijn contract te verlengen. De verdediger maakt tegenwoordig deel uit van de stal van zaakwaarnemer Ali Dursun, die ook de belangen van onder meer Frenkie de Jong behartigt. Hij laat desgevraagd aan bovengenoemd medium weten de interesse ‘niet te kunnen ontkennen of bevestigen’.

Pinas is aan zijn tweede periode bij ADO bezig, aangezien hij eerder ook al in de jeugd van de Hagenaren actief was. De voormalige jeugdspeler van Feyenoord werd in de zomer van 2017 door ADO teruggehaald van FC Dordrecht. Pinas kwam vooralsnog 51 keer in actie in de hoofdmacht van de club uit de Hofstad.