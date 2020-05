Voormalig aanvoerder Stijn Schaars keert terug bij PSV

Stijn Schaars zet aankomend seizoen zijn eerste stappen op trainersgebied in de jeugdopleiding van PSV. De Eindhovenaren maken vrijdagmiddag via de officiële kanalen bekend dat Schaars als assistent van trainer Adil Ramzi aan de slag gaat bij PSV Onder-17.

Voor de nu 36-jarige Schaars vormt zijn dienstverband in de jeugdopleiding een terugkeer op het oude nest. De 24-voudig international van het Nederlands elftal speelde tussen 2013 en 2016 voor PSV en groeide in die periode ook uit tot aanvoerder. Met de Eindhovenaren werd hij tweemaal kampioen van Nederland en won hij eveneens een Johan Cruijff Schaal.

Schaars speelde na zijn vertrek bij PSV nog drie seizoenen voor sc Heerenveen, voordat hij vorig jaar een punt achter zijn loopbaan zette. Afgelopen seizoen was hij als stagiair al actief op De Herdgang: “Het voelt heel fijn terug te zijn”, vertelt Schaars over zijn nieuwe aanstelling. “Het afgelopen seizoen heb ik al vier dagen per week mijn ervaring kunnen overdragen en bij verschillende teams mee kunnen kijken. Ik kijk er naar uit om vanaf volgend seizoen volwaardig deel uit te gaan maken van de jeugdopleiding van PSV.”

De oud-middenvelder heeft zich voor twee jaar aan PSV verbonden en wil in de aankomende voetbaljaargang zijn UEFA C- en B-diploma’s behalen. Schaars blijft met de club in gesprek over mogelijke vervolgstappen in zijn trainerscarrière.