PSV zet jaar na gevoelige breuk in op â€˜opmerkelijkeâ€™ hereniging

PSV zet jaar na gevoelige breuk in op ‘opmerkelijke’ hereniging

Dinsdag, 14 november 2023 om 13:45 • Laatste update: 15:10

PSV wil opnieuw gaan samenwerken met Jürgen Dirkx, zo meldt Rik Elfrink namens het Eindhovens Dagblad. De voormalige assistent-trainer vertrok naar Royal Antwerp om Mark van Bommel te assisteren, met gesteggel over een afkoopsom tot gevolg. Elfrink noemt de interesse dan ook 'opmerkelijk'.

Dirkx fungeerde eerder als assistent-trainer van Van Bommel bij het eerste elftal van PSV, maar werd in december 2019 wegens tegenvallende resultaten weggestuurd. In januari 2021 besloot de club hem terug te halen als individueel coach in de jeugdopleiding.

Een paar maanden later werd bekend dat Dirkx de Onder 18 zou gaan trainen, waar hij als opvolger moest dienen van de naar Jong PSV vertrokken Ruud van Nistelrooij. Door de aanstelling van Van Bommel bij Antwerp kwam er echter een abrupt einde aan de samenwerking tussen Dirkx en PSV.

De Eindhovense club verbaasde zich over de gang van zaken, daar Dirkx in het verleden aangaf niet meer met Van Bommel samen te willen werken. Bovendien betaalde PSV het vertrouwen in Dirkx terug middels een nieuw contract. De club eiste dan ook een afkoopsom van Antwerp in de vorm van een jaarsalaris. Het is niet bekend of die er kwam.

Nu lijkt het wederom tot een hereniging te komen tussen PSV en Dirkx, daar de club op zoek is naar een vaste trainer voor de Onder 17. Nadat Stijn Schaars werd doorgeschoven naar het eerste elftal namen meerdere coaches de werkzaamheden van het jeugdteam voor hun rekening.

Dirkx werd als assistent van Van Bommel landskampioen en bekerwinnaar in België afgelopen seizoen. De 48-jarige in Reusel geboren oefenmeester is er echter weer aan toe om op eigen benen te staan en zou een terugkeer naar PSV wel zien zitten, zo klinkt het.