‘Gewenste miljoenentransfer naar topcompetitie lonkt voor Zeefuik’

Deyovaisio Zeefuik is volgens Todo Fichajes op weg naar Southampton. De 22-jarige rechtervleugelverdediger van FC Groningen werd de voorbij weken aan diverse clubs gelinkt, waaronder PSV en het Franse Stade Reims. Ook Southampton werd al als optie genoemd en naar verluidt is een miljoenendeal met de Premier League-club aanstaande.

Eurosport meldde eerder al dat Southampton 'serieuze gesprekken' voerde met FC Groningen inzake een overgang van Zeefuik. Nu zou de door Ajax opgeleide vleugelverdediger daadwerkelijk op weg zijn naar Engeland. Op de burelen van the Saints heeft men volgens de berichtgeving veel vertrouwen in een goede afloop van de onderhandelingen.

Zeefuik ligt nog tot volgend jaar zomer vast bij de Trots van het Noorden, waardoor Southampton een transfersom op tafel moet leggen. Todo Fichajes claimt dat er sprake zal zijn van een transfer van bijna zes miljoen euro, maar het is afwachten of de Eredivisionist daadwerkelijk een dergelijk fors bedrag mag gaan incasseren. Bij een deal zou de verdediger na Marcus Berg (10 miljoen euro), Ritsu Doan (7,5), Luis Suárez (7,5), Tim Matavz (7) en Filip Kostic (6) de duurste uitgaande transfer ooit worden voor FC Groningen.

De verdediger liet in gesprek met Dagblad van het Noorden al weten dat hij graag de stap naar het buitenland maakt. "Ik lees ook dat de crisis veel gevolgen zal hebben voor de transfermarkt en dat er geen geld meer is om spelers te kopen. Maar vooralsnog merkt mijn zaakwaarnemer dat er volop interesse is. (...) Nu wil ik verder en dan moet ik naar het buitenland. Ik wil naar de Europa League of liever nog de Champions League. Zie het niet als arrogantie, hoor. Ik vind dat ik nog van alles moet leren en vooral humble moet blijven. Maar dat verder leren wil ik in de omgeving van een aansprekende club doen."