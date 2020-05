‘Davids dacht dat hij het mannetje was, maar één klap en weg was hij’

Edgar Davids stond bekend als een vechtersbaas en dat beeld kan Jamie O'Hara bevestigen. De oud-middenvelder speelde tussen 2005 en 2007 bij Tottenham Hotspur samen met de voormalig Oranje-international en geeft in gesprek met talkSPORT aan dat de Nederlander niet bang was voor een akkefietje. Ook een confrontatie met Robbie Keane ging Davids niet uit de weg, vertelt O'Hara.

In december 2005 kwam het tot een clash op de training. Het incident haalde de Engelse media, hoewel details nooit waren uitgelekt. "Ik kan me nog een mooi verhaal herinneren tussen Robbie Keane en Edgar Davids", begint O'Hara over de ruzie tussen de oud-spits en oud-middenvelder. "Edgar Davids kwam in 2005 over van Internazionale en dacht dat hij het neusje van de zalm was."

"Hij dacht dat hij het mannetje was en dat alles om hem draaide, maar iedereen wist dat Robbie Keane op dat moment de man was bij Tottenham. Davids wilde Keane op een gegeven moment iets duidelijk maken, maar dat escaleerde snel. Keane haalde gewoon hard uit! Het was opeens: bang! Het was één klap en weg was hij (Davids, red.)."

"Davids moest even bekomen, stond op en liep weg. En dat was het. De volgende dag kwam hij binnen en zei: Goedemorgen Robbie.... Hij wist vanaf dat moment dat niemand het aan de stok moest krijgen met Keane. Hij had dat Ierse nog een beetje in zich. Dat, wanneer de knop in zijn hoofd is omgedraaid, hij je meteen uitschakelt", lacht O'Hara.