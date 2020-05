Pechvogel van Everton komt op afschuwelijke wijze aan einde seizoen

De Premier League wordt vanaf volgende maand weer hervat, maar Jean-Philippe Gbamin zal dit seizoen niet meer in actie komen. De 24-jarige middenvelder heeft donderdag op de training van Everton namelijk een zware achillespeesblessure opgelopen, waardoor hij minstens zes maanden uit de roulatie zal zijn.

Voor Gbamin komt er zodoende op vreselijke wijze een einde aan een rampzalig debuutjaar in dienst van Everton. De twaalfvoudig international van Ivoorkust werd vorig jaar voor liefst 25 miljoen euro overgenomen van 1. FSV Mainz, maar zijn eerste seizoen op Goodison Park werd gekenmerkt door blessureleed.

?? l "I feel good, fully recovered and I am ready. We are taking it slowly because it was a big injury, but I can’t wait to play." Jean-Philippe Gbamin has stepped up his rehab and is confident of playing a part in #EFC’s run-in should the 2019/20 @premierleague season resume.