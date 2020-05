‘ADO haalt weggestuurde ex-Ajacied terug naar Nederland’

ADO Den Haag en Kees de Boer hebben een mondeling akkoord bereikt over een contract bij de Eredivisionist, zo meldt Omroep West donderdagmiddag. De twintigjarige middenvelder, eerder jarenlang actief in de opleiding van Ajax, komt transfervrij over van Swansea City en zet binnenkort zijn handtekening bij de residentieclub, zo klinkt het.

De geboren Volendammer kwam twee jaar geleden bij de club uit Wales terecht, nadat hij moest vertrekken bij Ajax, waar hij zes jaar in de jeugdopleiding zat. "Ik had het erg naar mijn zin bij Ajax, maar ik heb hier veel dingen bijgeleerd die ik daar misschien niet had kunnen leren. Het is lastig om te zeggen hoe ik het daar had gedaan als ik had mogen blijven", zo vertelde De Boer in oktober in gesprek met Voetbalzone.

‘In dat opzicht is het vertrek bij Ajax wel goed geweest, ja’

De Boer moest na een lange periode vertrekken bij de Amsterdamse club. "Het was moeilijk om te horen dat ik weg moest. En zonde natuurlijk, ik heb er zes mooie jaren gehad en goed gespeeld. Het was jammer om weg te moeten, maar er leiden meerdere wegen naar Rome", stelde De Boer. Na zijn vertrek uit Amsterdam wilden diverse clubs de jongeling inlijven.

"Ik hield alle opties open, zowel binnen- als het buitenland. Het was niet zo dat ik per se naar het buitenland wilde, ik wachtte gewoon rustig alle geïnteresseerde clubs af. Op dat moment had ik simpelweg een goed gevoel bij Swansea, daarom heb ik uiteindelijk voor een buitenlands avontuur gekozen", aldus De Boer, die veel aan spelen toekwam bij de Onder-18 en Onder-23 van the Swans en ook heeft gedebuteerd voor de hoofdmacht met een invalbeurt in het EFL Cup-duel met Northampton Town (3-1 winst) in augustus.