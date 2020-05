Dudek wilde Benítez slaan: ‘Ik kreeg opeens een gekke gedachte’

Jerzy Dudek dwong in de zomer van 2001 een transfer af naar Liverpool, al had de oud-doelman uit Polen destijds ook voor Arsenal kunnen kiezen. De vraagprijs die Feyenoord hanteerde was echter te gortig voor toenmalig manager Arsène Wenger, die korte tijd later constateerde dat Dudek voor een veel lager bedrijf de overstap naar Liverpool had gemaakt.

"Wenger belde mij op, hij was echt woedend en schreeuwde bijna", brengt Dudek in herinnering in een interview met FourFourTwo. "Ik had voor Liverpool gekozen, en niet Arsenal. Na vijf jaar bij Feyenoord was ik toe aan een nieuwe uitdaging. Die bewust zomer bracht ik enkele dagen door in Londen en Wenger liet mij toen Highbury en het trainingscomplex zien. Het was een geslaagd bezoek. We kwamen tot een akkoord en er werden handen geschud. Ik ging daarna terug naar Rotterdam."

Er kwam echter al snel een kink in de kabel. "Wenger belde me en zei gelijk: ‘Het spijt me heel erg, maar Feyenoord wil ruim tien miljoen euro voor je hebben en wij zijn niet bereid om zo’n bedrag te betalen. Dat doen we zelfs niet voor een aanvaller’. De deal was geklapt en daar was ik zeer boos over. Na drie speelronden vertrok ik voor bijna zeven miljoen euro naar Liverpool. ‘Wat is er in godsnaam allemaal aan de hand?’, vroeg Wenger aan mij. ‘Toen ik dat bedrag noemde zei Feyenoord nog ‘nee’. Ik zei toen gelijk: ‘Het spijt me, maar ik heb er verder niets mee te maken’. Het was denk ik voorbestemd dat ik bij Liverpool zou tekenen."

Met Liverpool veroverde Dudek in 2005 de Champions League, met een heldenrol voor de sluitpost in de finale tegen AC Milan. Kort daarna haalden the Reds José Manuel ‘Pepe’ Reina binnen, waardoor Dudek op de bank belandde. Het zorgde voor ergernis bij de voormalig Feyenoorder, zeker toen toenmalig manager Rafael Benítez een transfer naar 1. FC Köln dwarsboomde. "Ik zei tegen hem dat ik wekelijks wilde spelen, omdat het WK (in 2006, red.) in aantocht was. Köln had interesse, al werd ik kort voor het sluiten van de transfermarkt door hen gebeld: ‘Waarom praat Benítez niet met ons?’ Daar was ik zeer verrast over, want ik dacht dat alles al in kannen en kruiken was."

"De volgende dag confronteerde ik Benítez daarmee op de training. Hij zei: ‘Ze willen je alleen huren en daarnaast ben je te belangrijk voor ons. Köln wil een huursom van 900.000 euro neerleggen, maar wat gebeurt er als Reina geblesseerd raakt? Ik kan moeilijk 900.000 euro in een koffer stoppen en tussen de palen zetten. Hij zou meewerken met een transfer, maar dat bleek dus toch niet zo te zijn. Ik was dan ook woedend. Alle spelers stonden eromheen en het werd daarom een gespannen situatie."

Bij de verontwaardigde Dudek liepen de emoties hoog op. ‘Ik kreeg opeens een gekke gedachte: Ik denk dat ik hem vol in zijn gezicht sla. Het stemmetje in mijn hoofd zei dat als ik Benítez zou slaan, ik naar Köln zou kunnen gaan." Zover kwam het echter niet. "Benítez maakte een gebaar en zei: ‘Kom morgen naar mijn kantoor, dan praten we verder’. Sommige ploeggenoten dachten echt dat ik hem zou slaan, sommigen hoopten daar ook op. ‘Je had hem op zijn minst een beetje kunnen laten stikken’, zo werd plagerig gezegd." Dudek vertrok uiteindelijk in 2007 naar Real Madrid. "Nu, jaren later, is mijn woede richting Benítez verdwenen. Ik snap dat hij toen beslissingen moesten nemen in het belang van de club, al was ik er niet gelukkig mee dat hij niet eerlijk tegen mij was geweest."