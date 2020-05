‘Ajax wordt lastig, maar PSV, Feyenoord en AZ kunnen mooie opties zijn’

Voor Glenn Bijl ligt een zomerse transfer in het verschiet. Vanuit diverse buitenlandse competities zou al navraag zijn gedaan naar de rechtsback van FC Emmen: meerdere clubs uit de Ligue 1, de Championship, het rechterrijtje van de Bundesliga en de top van de 2. Bundesliga hebben volgens Voetbal International serieuze interesse. Zaakwaarnemer Mesut Eslik denkt dat Bijl klaar voor een transfer; clubvoorzitter Ronald Lubbers houdt er rekening mee Bijl inderdaad kwijt te raken.

Bijl, die in 2018 de eerste doelpuntmaker ooit van FC Emmen werd in de Eredivisie, was dit seizoen een dragende kracht in het team van Dick Lukkien. Hij miste slechts twee wedstrijden, allebei door een schorsing, en kwam in 24 optredens tot 1 treffer en 5 assists. De vleugelverdediger had een aandeel in achttien procent van de doelpunten die Emmen maakte. Bijl creëerde dit seizoen 37 kansen en hoeft met dat aantal alleen Sergio Peña (62 kansen) voor zich te dulden bij Emmen. Mede door zijn aanvallende kwaliteiten wordt hij door regionale media in Drenthe voorzichtig genoemd als potentiële opvolger van Denzel Dumfries bij PSV.

Niet alleen in aanvallend opzicht maakt Bijl indruk. Met zijn 48 intercepties en 63 tackles gaat hij aan kop bij de nummer twaalf van het Eredivisie-seizoen. Eslik speculeert dat clubs wellicht nog meer gebruikmaken van statistieken in de zoektocht naar versterking, nu er niet meer wordt gevoetbald in de meeste competities. "Dat is voor Glenn een voordeel, want hij staat in heel veel Eredivisie-lijstjes in de top", beaamt de belangenbehartiger. "Dat zegt ook wel iets natuurlijk, Glenn is klaar voor een stap. Dat hoeft trouwens niet per se naar het buitenland te zijn, al is dat financieel wel aantrekkelijker."

Glenn Bijl deelt hilarische kleedkamergrap van teamgenoot! | Doorzagen

"We hebben een carrièreplan voor hem uitgestippeld en daar zou een stap naar een Nederlandse topclub ook heel goed bij passen. Ajax wordt misschien lastig, maar PSV, Feyenoord en AZ zouden mooie opties kunnen zijn voor Glenn. Zij hebben zich bij mij alleen nog niet gemeld", vertelt de zaakwaarnemer. Voorzitter Ronald Lubbers erkent dat er evenwel veel interesse is. "Vanwege het coronavirus is er veel onduidelijkheid, maar de kans is wel redelijk groot dat hij gaat vertrekken. Gezien zijn leeftijd en het seizoen dat hij gehad heeft, is dat ook wel logisch. Dan komt dat moment ook een keer." Omdat Bijl een doorlopend contract heeft, zegt de preses, gaat hij echter niet voor 'een pak suiker' weg.

Afgelopen zomer leek Bijl eigenlijk al te gaan vertrekken uit Drenthe. Hij genoot serieuze interesse van FC Groningen en had een gelimiteerde afkoopsom van 335.000 euro in zijn contract staan. Die kon echter alleen worden gelicht door clubs met een begroting van maximaal twintig miljoen euro. Toen Groningen zich meldde, stelde de clubleiding van Emmen vast dat de begroting van moedermaatschappij FC Groningen Beheer BV de betreffende twintig miljoen euro oversteeg. Het kamp-Bijl baseerde zich op andere cijfers en spande een arbitragezaak aan tegen Emmen, maar verrassend genoeg koos de verdediger uiteindelijk toch voor een nieuw en verbeterd contract tot medio 2022 bij de club. De arbitragecommissie van de KNVB hoefde er niet meer aan te pas te komen.