‘Vitesse is ver in onderhandelingen met nieuwe trainer’

De Duitser Thomas Letsch is de belangrijkste kandidaat om de nieuwe trainer van Vitesse te worden, zo meldt Voetbal International woendagavond. Technisch directeur Johannes Spors is bij de zoektocht naar een nieuwe trainer naar verluidt bij een landgenoot uitgekomen. De club en beoogde nieuwe trainer zijn al ver in de onderhandelingen.

Letsch (51) was onder meer assistent-trainer bij Red Bull Salzburg van de nieuwe PSV-trainer Roger Schmidt. Spors, in het verleden actief bij RB Leipzig, en Letsch kennen elkaar volgens het weekblad uit het Red Bull-circuit. In 2015 verliet Letsch Salzburg om op eigen benen te staan bij FC Liefering, waarna dienstverbanden bij Erzgebirge Aue en Austria Wien volgden. Letsch zit sinds zijn ontslag bij Austria Wien in maart 2019 zonder club.

Sturing zwaait af als interim-trainer Vitesse: 'Ik ben teleurgesteld'

Vitesse wil tegenover Voetbal International niet ingaan op namen. Ook Letsch moet de opvolger worden van Edward Sturing, die dit seizoen als interim-trainer voor de spelersgroep van Vitesse stond. De opvolger van Leonid Slutsky beschikt in Arnhem over een doorlopend contract. Sturing gaat waarschijnlijk in een andere functie verder bij Vitesse, mogelijk als hoofd jeugdopleiding.

Naast Voetbal International melden ook de Gelderlander en Jeroen Kapteijns, verslaggever van De Telegraaf, woensdagavond op Twitter dat Letsch de topkandidaat voor de vacante trainersfunctie bij de Arnhemmers is. De Duitser staat bovenaan het lijstje, zo klinkt het. Vitesse hoopt Letsch op korte termijn te kunnen presenteren, aldus de journalist.