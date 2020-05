Illegale trainingen en ‘spionage’ brengen eerste titel in 55 jaar in gevaar

Red Bull Salzburg werd in de afgelopen zes seizoenen kampioen van Oostenrijk en de club uit de stad van Mozart was in de eerste helft van de huidige voetbaljaargang opnieuw hard op weg naar de landstitel. Het afscheid van Erling Braut Haaland, met zestien doelpunten in veertien competitiewedstrijden de absolute blikvanger bij Red Bull, en Takumi Minamino hebben er echter toe geleid dat de ploeg van trainer Jesse Marsch in de eerste maanden van dit jaar wat steekjes liet vallen en dit heeft LASK Linz de kans geboden om langszij te komen. Aan de vooravond van de hervatting van het seizoen in de Oostenrijkse Bundesliga is het echter nog maar de vraag of LASK een bedreiging zal blijven vormen voor Red Bull. Die Schwarz-Weißen zijn sinds vorige week verwikkeld in een enorm schandaal rondom het overtreden van de coronavoorschriften en moeten vrezen voor een zware straf.

Door Robin Bruggeman

Red Bull werd vorig seizen nog met een straatlengte voorsprong op LASK kampioen van Oostenrijk en het leek er in eerste instantie ook niet op dat er in deze voetbaljaargang een ploeg in de buurt zou kunnen komen van de titelhouder. De zaken die Borussia Dortmund en Liverpool in de winterse transferperiode in Salzburg deden zorgden echter voor flink wat zand in de tot daarvoor vrijwel ongenaakbaar draaiende machine van Marsch. Waar de vijftien wedstrijden voor de winterstop een resultaat van dertien overwinningen en drie gelijke spelen opleverden, werd er na de onderbreking slechts tweemaal gewonnen, drie keer gelijkgespeeld en twee keer verloren. LASK profiteerde van deze mindere resultaten door de koppositie over te nemen en voordat het seizoen werd stilgelegd vanwege de coronacrisis, was er een voorsprong van maar liefst zes punten voor de ploeg die in de Europa League wist te winnen van zowel PSV als AZ. Doordat in Oostenrijk na het reguliere seizoen play-offs worden gespeeld in een kampioens- en een degradatieronde, en daarbij de punten worden gehalveerd, zou LASK normaal gesproken binnenkort met een voorsprong van drie punten aan de jacht op de eerste landstitel sinds 1965 beginnen.

Red Bull Salzburg toonde zich na het vertrek van Erling Braut Haaland en Takumi Minamino kwetsbaar in de eerste maanden van dit jaar

Het is nu echter zeer twijfelachtig of LASK op 2 juni, de beoogde datum waarop de Bundesliga moet worden hervat, met een voorsprong, of überhaupt, van start zal gaan in de kampioensronde. Oostenrijk werd vorige week namelijk opgeschrikt door een open brief van elf van de twaalf clubs aan de organisatoren van de Bundesliga, waarin LASK werd beschuldigd van het overtreden van de coronamaatregelen. In deze brief stelden de overige clubs dat LASK trainingen heeft georganiseerd waarbij spelers niet de voorgeschreven onderlinge afstand aanhielden en zelfs oefeningen afwerkten waarbij lichamelijke duels niet werden geschuwd. Deze kwestie werd in Oostenrijk meteen hoog opgenomen en al snel werd er gesproken over ‘sportieve doping’ en het overtreden van de fairplay-regels. “De enorme inspanningen die de Bundesliga en zijn clubs hebben geleverd om de gezondheid van iedereen die betrokken is bij het Bundesliga-voetbal te waarborgen zijn op deze manier voor gek gezet”, viel er onder meer te lezen in de brief die is opgesteld door de andere clubs.

‘Ik denk dat ‘draconische straffen’ noodzakelijk zijn’

“Als gevolg hiervan zijn alle preventiemaatregelen, die samen zijn opgesteld en unaniem door alle clubs zijn goedgekeurd, op een kwaadwillende manier met voeten getreden. Dit resulteert ook in een duidelijk competitief voordeel voor LASK in vergelijking met de andere clubs in de Bundesliga, wat niet geaccepteerd kan worden.” Stefan Reiter, commercieel directeur van concurrent Red Bull, deed er vervolgens nog een schepje bovenop door te stellen dat zijn club ‘geschokt en verbijsterd’ is door de handelswijze van LASK: “We hebben maanden keihard gewerkt aan deze voorstellen. Het is duidelijk dat niet alle clubs en individuen zich bewust zijn van deze enorme verantwoordelijkheid.” In hoofdstad Wenen zijn ook Austria Wien en Rapid Wien zeldzaam eensgezind in hun veroordeling van de acties van LASK: “Men mag zichzelf niet zo’n voordeel verschaffen, dat is niet binnen de perken. Ik verwacht dat de voetbalbond deze zaak hoog opneemt en ik denk dat ‘draconische straffen’ noodzakelijk zijn”, reageerde Rapid-voorzitter Martin Bruckner al.

LASK reageerde in eerste instantie als door een adder gebeten op de beschuldigingen die het droomseizoen voor de club op ruwe wijze dreigen te verstoren. Die Lasker waren slechts tien play-offwedstrijden verwijderd van de landstitel, terwijl hun Europese prestaties de club ook de sympathie bezorgden van bijna elke Oostenrijkse voetballiefhebber die niet op de hand van Red Bull is. LASK uitte in eerste instantie dan ook beschuldigingen van bedrijfsspionage, nadat vorige week duidelijk werd dat onbevoegde personen zich toegang tot het trainingscomplex van de club hebben verschaft. “In de vroege uren van woensdag 13 mei, is er ingebroken in het gebied rondom de Raiffeisen Arena, waarbij illegale surveillance camera’s zijn geïnstalleerd”, liet de club weten in een officieel statement. Operationeel directeur Andreas Protil voegde toe dat zijn club bewust de publiciteit heeft gezocht met deze bevindingen: “Omdat het al het tweede incident van deze orde in een zeer korte periode is, hebben we besloten om naar de pers te stappen. We zijn geschokt dat er duidelijk buitenstaanders zijn die bereid zijn om deze ‘criminele energie’ te gebruiken om in te breken en bedrijfsspionage te plegen.”

LASK Linz schakelde eerder dit seizoen AZ nog uit in de zestiende finales van de Europa League, terwijl er in de groepsfase met 4-1 werd gewonnen van PSV

Nadat aan de hand van de bewuste videobeelden duidelijk werd dat LASK de op dat moment geldende coronamaatregelen had overtreden, hoefde de club echter op weinig sympathie te rekenen bij de Oostenrijkse voetbalbond en het grote publiek. Vice-voorzitter Jürgen Werner ging een paar dagen na de openbaring van de beelden op een persconferentie door het stof en ook trainer Valérien Ismaël trok het boetekleed aan. “De gehele trainersstaf heeft mij benaderd met de mededeling dat als we zo door zouden trainen, we over twee weken geen wedstrijd kunnen spelen”, liet Werner optekenen. “De hoofdtrainer (Ismaël, red.) vroeg me vervolgens of we intensiever konden trainen. Dat was dom van ons, een grote fout van onze kant en we willen onze oprechte excuses aanbieden aan de andere elf clubs, de sponsoren en het publiek. We hebben onszelf nooit een voordeel willen geven, we hadden enkel het beste voor met de gezondheid van de spelers. De spelers zijn getest en ze hebben verder alle hygiënevoorschriften in acht genomen. Vanwege de huidige situatie, hebben we geprobeerd de spelers zo fit mogelijk te maken. Die keuze is gemaakt en dat was dom.” Ismaël voegde toe dat ‘er niemand in gevaar is gebracht’: “Het waren slechts vier trainingssessies waarin we er een schepje bovenop wilden doen. Het was een vergissing. We hebben onszelf geen voorsprong willen geven.”

‘Er is geen spoortje van fairplay, solidariteit en respect waar te nemen’

De sussende woorden uit Linz dreigen echter niet het door LASK gewenste effect te sorteren. De Oostenrijkse voetbalbond ÖFB heeft inmiddels laten weten de zaak hoog op te nemen en de club heeft woensdag zijn eerste verdediging tegenover de senaatscommissie van de bond moeten presenteren, waarbij de verwachting is dat er voor 2 juni een eerste uitspraak zal worden gedaan. De Salzburger Nachrichten weet te melden dat de ÖFB aanstuurt op een forse straf en de voorzitters van de verschillende provinciale afdelingen hebben naar verluidt uitsluiting van Europees voetbal in gedachten als sanctie. Leo Windtner, de in Linz geboren voorzitter van de voetbalbond, ziet in de acties van de club een ‘grove overtreding van het fairplay-concept’: “Het moet en zal waarschijnlijk een harde straf worden”, liet hij optekenen. Naast deze maatregelen bieden de reglementen van de voetbalbond eveneens de mogelijkheid om puntenaftrek, uitsluiting van Europees voetbal, een gedwongen degradatie en zelfs het nietig verklaren van het lidmaatschap van LASK als eventuele sancties op te leggen. In een voor LASK wat voordeliger scenario komt de club weg met een waarschuwing en een forse boete, maar gezien de grote woede bij de andere clubs en de rest van Oostenrijk lijkt de club hier weinig hoop op te hoeven koesteren.

Sinds afgelopen vrijdag is het ook voor de rest van de Oostenrijkse clubs weer toegestaan om voluit te trainen, met het oog op de beoogde hervatting van de Bundesliga over een kleine twee weken. Voor LASK zal de focus de komende tijd echter niet gericht zijn op het opbouwen van de fitheid van de spelers op het veld, maar op de donkere wolken die zich langzaam boven het Waldstadion samenpakken. Marc Janko, oud-spits van Red Bull en FC Twente en zeventigvoudig international van de Oostenrijkse nationale ploeg, sorteert in zijn column in de Kurier alvast voor op een harde straf voor LASK. Toch vraagt hij ook voor enig begrip: “Na talloze vergaderingen zijn de vertegenwoordigers van de clubs en politici erin geslaagd om een akkoord te bereiken over een concept dat het mogelijk maakt om de trainingen te hervatten en de competitie voort te zetten. Ik vind het daarom extreem ongemakkelijk en irritant dat LASK denkt dat het zich niet aan deze maatregelen hoeft te houden. Er is geen spoortje van fairplay, solidariteit en respect waar te nemen, net als bij automobilisten die in het spoor van ambulances zo snel mogelijk op hun bestemming proberen te komen. Ik erger me hier elke keer groen en geel aan, zo werkt het niet in een samenleving. Het feit dat de bestuurders van LASK publiekelijk hun excuses hebben aangeboden maakt de zaak er niet beter op, maar zou het wel makkelijker moeten maken om hen te kunnen vergeven. We maken allemaal fouten.”