ADO bindt ‘echte terriër’: ‘Je kan hem vergelijken met Didier Deschamps’

Atilla Agirman heeft zijn eerste profcontract bij ADO Den Haag ondertekend. De zeventienjarige middenvelder heeft zijn handtekening gezet onder een eenjarig contract, met een optie voor nog een seizoen. Agirman is na Hugo Botermans en Evan Rotier het derde jeugdproduct in korte tijd dat zijn handtekening zet onder een nieuwe verbintenis in de Hofstad.

De defensief ingestelde middenvelder, die ook over een Turks paspoort beschikt, werd geboren in Den Haag en kwam al op dertienjarige leeftijd in de jeugdopleiding van ADO terecht, nadat hij overkwam van de amateurs van VELO. Afgelopen seizoen speelde Agirman een belangrijke rol op het middenveld van ADO Onder-19. Totaal kwam Agirman in de afgelopen jaargang tot vijftien optredens in het hoogste jeugdelftal van de club uit zijn geboortestad.

Het ligt in de lijn der verwachtingen dat Agirman spoedig doorstroomt naar Jong ADO, dat uitkomt in de Derde Divisie van het zondagvoetbal. Tegelijkertijd hoopt hij snel een kans bij de hoofdmacht te krijgen. “Ik ben zeer verheugd en zie dit als een oprechte waardering voor de goede prestaties van afgelopen seizoen”, laat zaakwaarnemer Yalcin Zöhre van Sport Essentials weten aan Voetbalzone. “Hij is een echte terriër met specifieke eigenschappen die noodzakelijk zijn in elk team, je kan hem vergelijken met Didier Deschamps.”

"Ik ben een speler die er alles aan doet om geen enkel duel op het veld te verliezen. Ik ben een bikkelaar, die zijn tegenstander altijd in de broekzak wil hebben. Ook hou ik ervan om het spel te verleggen”, zegt Agirman op de website van ADO Den Haag. “Dit contract geef mij een onbeschrijfelijk gevoel. Ik werk hard om elke dag een betere speler te worden en het is fijn om beloond te worden voor de inspanningen. Ik voel ook trots en waardering. ADO Den Haag zit in mijn hart. Ik ben geboren en getogen in Den Haag en hou van deze stad. Het is een eer om dit shirt te mogen dragen.”