Beste XI van topspelers die nooit de PL wonnen; bijrol voor een Nederlander

Clubs in de Premier League mochten dinsdag de training hervatten in groepjes van vijf spelers, nadat de uitbraak van het coronavirus een streep had gezet door het Engelse voetbal. Het is goed mogelijk dat de competitie in juni wordt hervat, waardoor de eerste landstitel voor Liverpool in dertig jaar weer zou lonken. ESPN heeft een elftal samengesteld van topspelers die de Premier League nooit hebben gewonnen, waarbij de huidige selectie van the Reds niet is meegenomen. Ruud Gullit, die van 1995 tot 1998 actief was bij Chelsea, speelt in dit team een bijrol met een plek op de bank.

Liverpool heeft na 29 wedstrijden spelen 82 punten verzameld dit seizoen, 25 punten meer dan nummer twee Manchester City, dat een duel minder heeft afgewerkt. Met officieel nog negen wedstrijden voor de boeg kan Liverpool het kampioenschap dus bijna niet ontgaan. Zodoende mogen sterren als Virgil van Dijk, Sadio Mané en Mohamed Salah zich opmaken voor hun eerste Premier League-titel en zullen ze voor altijd kunnen worden aangesproken op hun behaalde kampioenschap. Er zijn in het verleden en heden echter ook spelers van topkwaliteit die gek genoeg geen landstitel pakten in de moderne variant van de Premier League, die in 1992 van start ging.

ESPN heeft in een 4-2-3-1-opstelling een elftal samengesteld van topspelers die lange tijd in de Premier League hebben gespeeld en/of furore maakten op de Engelse velden, maar nooit het seizoen als nummer één afsloten. Manager van het team is Kevin Keegan. De voormalig coach gidste Newcastle United naar de Premier League en stond in het seizoen 1995/96 bovenaan met twaalf punten voorsprong op Manchester United. Toch wisten Sir Alex Ferguson en consorten the Magpies nog in te halen, waardoor Keegan als trainer nooit een landstitel kon bijschrijven.

Kevin Keegan lined up to make sensational Newcastle return as new Saudi owners look to win over fans by handing him ambassadorial role https://t.co/zYskht3TMg — MailOnline Sport (@MailSport) April 26, 2020

Doel: Brad Friedel, jaren actief in de Premier League: 1997-2015

ESPN kiest op doel niet voor bijvoorbeeld José Manuel Reina, Tim Howard of Hugo Lloris, maar voor Friedel. De voormalig sluitpost groeide in de loop der jaren uit tot een bekend gezicht van de Premier League. De 82-voudig Amerikaans international was in de competitie actief voor Liverpool, Blackburn Rovers, Aston Villa en Tottenham Hotspur. In totaal kwam Friedel tot 567 wedstrijden in de Premier League en wist hij 132 keer de nul te houden.

Verdediging: Rob Jones: 1992-1998

Rob Jones doet niet bij iedere voetbalfan een belletje rinkelen, maar de Engelsman wordt nog altijd door veel fans beschouwd als een van de beste backs van Liverpool aller tijden. Vanaf 1992 speelde Jones 155 Premier League-wedstrijden voor Liverpool, maar een landstitel bleef uit. Wel wist Jones met the Reds in 1992 beslag te leggen op de FA Cup door Sunderland in de finale met 2-0 te verslaan.

Jamie Carragher: 1996-2013

508 Premier League-wedstrijden en 11 prijzen, maar nooit de landstitel. Carragher groeide uit tot legende van Liverpool, maar mocht nooit het kampioenschap vieren met zijn club. Hoogtepunt uit de loopbaan van de voormalig centrumverdediger is de Champions League-winst in 2005, toen Liverpool in de tweede helft van de finale een 0-3 achterstand tegen AC Milan wegwerkte en de betere bleek in de strafschoppenserie.

Marcel Desailly: 1998-2004

De wereldkampioen van 1998 en Europees kampioen van 2000 wist met zowel Olympique Marseille (1993) als AC Milan (1994) de Champions League te winnen, maar met Chelsea was hij beduidend minder succesvol. De Fransman was zes seizoenen actief op Stamford Bridge, met twee Engelse Supercups (2000 en 2001), een Europese Supercup (1998) en de FA Cup (2000) als resultaat.

Stuart Pearce: 1992/93 + 1994-2001

De oud-linkervleugelverdediger was eerst voor Nottingham Forest actief in de Premier League, maar na de degradatie in 1997 verkaste hij naar Newcastle United. Na twee jaar the Magpies en twee jaar West Ham United speelde Pearce in zijn laatste profseizoen 2001/02 in de First Division bij Manchester City, waarmee hij kampioen werd. De Engelsman speelde in totaal 78 interlands. Pearce ging na zijn carrière het trainersvak in en werd manager van onder meer zijn oude clubs Manchester City en Nottingham Forest.

Stuart Pearce in 2018 als assistent van David Moyes bij West Ham United.

Middenveld: Xabi Alonso: 2004-2009

Spelers als Luka Modric, Paul Pogba, Javier Mascherano, Gustavo Poyet en Ruud Gullit hadden ook niet misstaan in dit elftal, maar ESPN concludeert dat Xabi Alonso van dit rijtje de meeste impact had in de Premier League. Net als bij Carragher vormt de Champions League-winst van 2005 het hoogtepunt van de Spanjaard bij Liverpool. De oud-middenvelder wist tegen AC Milan de 3-3 te produceren, waardoor er verlenging en strafschoppen aan te pas moesten komen.

Steven Gerrard: 1998-2015

Een levende legende in Liverpool, maar de huidige manager van Rangers FC is nooit kampioen van Engeland geworden. In het seizoen 2013/14 leek Liverpool op weg naar de titel, maar mede door 'het slippertje van Gerrard' werd Manchester City uiteindelijk eerste. Liverpool koesterde drie duels voor het einde nog een voorsprong op de ranglijst, maar tijdens de thuiswedstrijd tegen Chelsea (0-2) ging het mis. Gerrard liet vlak voor rust de bal onder zijn voeten doorglippen en gleed vervolgens uit, waarna Demba Ba de openingstreffer voor zijn rekening kon nemen.

Aanval: Gareth Bale: 2006-2013

Bale heeft bij Real Madrid vier Champions League-bekers en een landstitel gewonnen, maar de aanvaller kwam bij zowel Southampton als Tottenham Hotspur nooit in de buurt van de eerste plek. Mogelijk had hij wel enkele Premier League-titels op zak gehad als hij in 2007 voor Manchester United had gekozen. "Man United was geïnteresseerd, maar ik wilde ergens in het eerste elftal spelen. En ik dacht dat de kans daarop groter zou zijn als ik naar Tottenham ging. De trainer destijds, Martin Jol, vertelde me dat hij me direct bij de eerste selectie wilde hebben."

Gianfranco Zola: 1996-2003

De voormalig schaduwspits tekende op dertigjarige leeftijd bij Chelsea, maar dat betekende niet dat zijn beste jaren al achter de rug waren. Zola pakte diverse prijzen met Chelsea, waaronder de Europacup II in 1998. De huidige assistent-trainer van the Blues verliet in 2003 Engeland voor een dienstverband bij Cagliari, waarmee hij promotie naar de Serie A afdwong.

Luis Suárez: 2011-2014

In zijn eerste anderhalf jaar scoorde Suárez al regelmatig voor Liverpool, maar in zijn laatste twee volledige seizoenen bij the Reds was de spits niet te stuiten. In het seizoen 2012/13 moest Suárez (23 goals) nog zijn meerdere erkennen in Robin van Persie (26 goals), maar het jaar daarop werd de ex-aanvaller van Ajax en FC Groningen wél topscorer van de Premier League met 31 doelpunten, 10 treffers meer dan teamgenoot Daniel Sturridge, de nummer twee op de lijst.

Harry Kane: 2012-heden

Na een lange aanloop is Kane inmiddels een van de beste spitsen ter wereld. De 26-jarige aanvaller kroonde zichzelf al twee keer tot topscorer van de Premier League, maar een prijs met Tottenham Hotspur is (nog) niet gerealiseerd. Kane liet eerder doorschemeren dat hij aast op eremetaal en daarom mogelijk de club gaat verlaten. "Ik hou van Tottenham, dat heb ik altijd gedaan. Maar ik heb altijd gezegd dat als ik het idee heb dat we als team niet vooruit gaan of de juiste weg bewandelen, ik niet iemand ben die er genoegen mee neemt en hier blijf."

Doel: Brad Friedel

Verdediging: Rob Jones, Jamie Carragher, Marcel Desailly, Stuart Pearce

Middenveld: Xabi Alonso, Steven Gerrard

Aanval: Gareth Bale, Gianfranco Zola, Luis Suárez en Harry Kane.

De bank: José Manuel Reina, Stephen Carr, Philippe Albert, Paul Pogba, Steve McManaman, Ruud Gullit en Robbie Fowler.