Ajax-talent speelde jeugdinterland voor Oranje: ‘Beter gevoel bij Engeland’

Charlie Setford speelt al sinds zijn achtste in de jeugdopleiding van Ajax en doorliep de afgelopen jaren de jeugdteams op De Toekomst. De zestienjarige doelman is de zoon van Chris Setford, een Engelse golfprofessional die naar Nederland kwam voor zijn carrière. Met een Engelse vader en een Nederlandse moeder beschikt Setford over twee paspoorten. Een loopbaan als Oranje-international lijkt er niet in te zitten. Het talent zegt een beter gevoel bij Engeland te hebben.

Door zijn goede prestaties tussen de palen bij Ajax kreeg Setford een uitnodiging voor Oranje en Engeland Onder-16. “Ik heb dit jaar ook een interland voor Nederland gespeeld, maar ik had een beter gevoel bij Engeland. Daarnaast had ik het idee dat er daar meer kansen voor mij lagen”, aldus Setford op de clubwebsite van Ajax. Vorig seizoen kwam hij in beeld bij de Engelse bond. “Wij hadden met Ajax een toernooi in Engeland en mijn vader had daar contact met mensen van de bond.”

De tien mooiste goals van Quincy Promes volgens Ajax TV

“Ik ben daarna uitgenodigd voor een soort keepersdag en daarna zat ik bij de nationale selectie”, vervolgt het keeperstalent. “Dat gaat tot nu toe vrij goed, want ik heb al vijf wedstrijden gespeeld voor Engeland. Qua niveau zit er tussen Oranje en het Engelse nationale jeugdelftal niet zoveel verschil. In Engeland is de jeugd de laatste jaren ook enorm goed en het is geen ‘lange ballen, gauw thuis’ meer wat ze daar spelen.”

Setford, wiens veertienjarige broertje ook in de jeugd van Ajax keept, zegt geïnspireerd te zijn door een ex-keeper van Ajax. “Toen ik Maarten Stekelenburg zo goed zag keepen tijdens het WK 2010 wilde ik keeper worden.” Het talent ziet zichzelf als een coachende en meevoetballende keeper. “Ik kijk graag naar Ederson. Dat vind ik echt een fantastische keeper. Net zoals André Onana. Als het eerste elftal traint en wij zitten in het schoolgebouw op De Toekomst, dan kijk ik graag naar hoe hij bezig is.”