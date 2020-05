Totale gekte na belletje Mourinho: ‘Ik schreeuwde dat de bus moest stoppen’

Michael Essien ruilde Chelsea op de slotdag van de zomerse transfermarkt van 2012 op huurbasis in voor Real Madrid, maar het akkoord tussen beide clubs kwam niet zonder slag of stoot tot stand. De inmiddels 37-jarige middenvelder was op dat moment met Chelsea in voorbereiding op het duel met Atlético Madrid om de Europese Supercup, tot toenmalig Real-trainer José Mourinho hem die bewuste dag belde.

"Het was een onbekend nummer. Ik wilde eigenlijk niet opnemen, maar mijn neef, die bij mij op de hotelkamer was, vertelde me dat toch te doen", blikt Essien op verzoek van GhanaWeb terug op het belletje van Mourinho. "Ik besloot uiteindelijk om de telefoon op te nemen en zei ‘hallo’, terwijl ik met dezelfde woorden werd begroet. Ik wist gelijk wie ik aan de lijn had en vertelde aan mijn neef dat het Mourinho was."

"Ik stond toen al op het punt om het hotel te verlaten om richting het stadion te gaan voor de wedstrijd tegen Atlético", vervolgt Essien, die van Mourinho kreeg te horen dat hij de vermeende interesse van Arsenal moest negeren. De Portugees vroeg ook het nummer van zijn zaakwaarnemer en deed de belofte om enkele uren later terug te bellen. "Mijn zaakwaarnemer deed de onderhandelingen met het bestuur van Real, terwijl ik al in de bus zat op weg naar het stadion." Chelsea, dat in 2012 de Champions League veroverde, zou die avond in Monaco uitkomen tegen Atlético, de winnaar van de Europa League.

Essien, tegenwoordig actief voor Sabail in Azerbeidzjan, zou de spelersbus van Chelsea echter al snel weer verlaten. "Mijn zaakwaarnemer vroeg mij terug te keren naar het spelershotel, omdat hij enkele mensen een fax moest sturen. Ik schreeuwde vervolgens als een gek naar de buschauffeur dat hij moest stoppen. Al mijn ploeggenoten hadden zoiets van: ‘Michael, wat is er allemaal aan de hand?’ De bus stopte en ik ging gelijk terug naar het hotel. Mijn zaakwaarnemer verstuurde de fax al snel en alle formaliteiten werden gelukkig op tijd afgerond."

De middenvelder miste het treffen met Atlético, al ging hij nog wel naar het stadion van AS Monaco op zijn voetbalschoenen op te halen. "Toen nam ik ook gelijk afscheid van de spelers. Ik raapte mijn schoenen en scheenbeschermers bij elkaar en zei gedag tegen iedereen, inclusief Roman Abramovich. De volgende dag zat ik in het vliegtuig richting Madrid. Ik had alleen mijn schoenen, scheenbeschermers, een spijkerbroek, een shirt en een trainingspak van Chelsea meegenomen. Mourinho stond mij op te wachten op het vliegveld en ik ging gelijk naar het ziekenhuis voor de medische keuring. De dag erna begon ik met trainen." Essien, die werd aangetrokken als vervanger van Lassana Diarra, kwam tot 35 duels namens Real.