Eredivisionisten eensgezind over Dest: ‘Hij moet meer discipline tonen’

Sergiño Dest wordt de laatste weken hevig gelinkt aan een vertrek bij Ajax. Onder meer Barcelona en Bayern München azen op de negentienjarige rechtsback, die tot medio 2022 vastligt in de Johan Cruijff ArenA. Zaakwaarnemer Joes Blakborn herhaalt in gesprek met Voetbal International dat Barcelona, in tegenstelling tot Bayern, vooralsnog niet concreet is.

"Ze hebben zich niet officieel gemeld bij mij of Ajax. Wel is er in het verleden weleens geïnformeerd. Sergiño is één van de backs in Europa die zij volgen. Ze lijken hem een optie te vinden mocht Nélson Semedo vertrekken. Maar ik denk dat er wel meer clubs zijn waarvoor Sergiño een optie is", aldus de belangenbehartiger, die benadrukt dat een transfer naar Bayern zeker niet van de baan is.

Dest trots op 'zware' prijs: 'Dit geeft mij motivatie' | TALENT VAN HET JAAR 2020

"Bayern München wil Sergiño nog altijd van Ajax overnemen, maar op dit moment liggen beide partijen nog ver uit elkaar. Wij kunnen daar niets mee en zitten wat dat betreft in de wachtkamer", besluit Blakborn. Vanwege de interesse van Barcelona in Dest besloot Mundo Deportivo Eredivisie-tegenstanders Pol Llonch (Willem ll) en Javier Espinosa (FC Twente) te bevragen over de Amerikaans international. De twee Spaanse spelers zijn van mening dat Dest nu nog wat ervaring mist om te slagen bij Barcelona.

"Hij heeft veel talent en uitstraling. Hij heeft ongetwijfeld het Barça-DNA. Hij houdt ervan om in de aanval te gaan. Hij moet nog wel feller worden in het terugveroveren van de bal en moet ook wat vaker zijn positie behouden", stelt Espinosa vast. De middenvelder van FC Twente ziet echter wel dat Dest veel potentie heeft. "Hij is krachtiger en sneller dan Dani Alves", aldus Espinosa.

Llonch is ook van mening dat Dest past bij de stijl van Barcelona. "Hij is een goede speler en is erg creatief. Een aanvallende back die ondanks zijn leeftijd al een tijdlang op hoog niveau actief is." Llonch ziet wel verbeterpunten. "Hij mist nog ervaring voor Barcelona. Dest zou wel wat meer discipline moeten tonen en zich wat meer kunnen houden aan zijn defensieve taken", besluit de middenvelder.