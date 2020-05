Hudson-Odoi om 04.00 uur gearresteerd na incident met lingeriemodel

Callum Hudson-Odoi is zondagochtend gearresteerd door de politie in Londen, zo melden diverse Engelse media. De aanvaller van Chelsea zou de lockdownregels in Engeland hebben overtreden en mogelijk een aanvaring hebben gehad met een lingeriemodel. Volgens de Daily Mail heeft hij in zijn penthouse in West-Londen ruzie gekregen met een model, dat rond 04.00 uur 's nachts de politie belde en een ambulance vroeg om naar het huis te komen. Ze werd door het ambulancepersoneel naar het ziekenhuis vervoerd.

The Sun pakt ook uit met het verhaal: volgens de boulevardkrant had Hudson-Odoi het desbetreffende model online leren kennen. De negentienjarige linksbuiten zou haar hebben gevraagd om in lingerie naar het huis te komen, nadat ze enkele suggestieve foto's van zichzelf had verzonden aan Hudson-Odoi. De Engelsman zou het model hebben laten ophalen met zijn auto, maar toen ze eenmaal samen in zijn huis waren ging het mis. De vrouw belde zelf de politie en vroeg om een ambulance.

Volgens buren was de vrouw rond 20.00 uur bij het huis aangekomen. "Ze zag er heel stijlvol uit, het was het soort meisje dat je ziet in Love Island", wordt een omwonende geciteerd. "Ze had een dure tas van Louis Vuitton bij zich. Het huis zat uiteindelijk vol politieagente. Er is boven op het dakterras politielint geplaatst, maar ik weet niet of dat met dezelfde gebeurtenis te maken heeft."

Uiteindelijk kwam zowel de politie als ambulancepersoneel ter plaatse en werd Hudson-Odoi gearresteerd. Het model zei zich niet goed te voelen en werd vervoerd naar het ziekenhuis. Politieagenten ondervroegen schoonmaakpersoneel rond het huis, zo klinkt het. Zondagmiddag rond 14.30 uur waren er nog steeds agenten in het huis. Bij Hudson-Odoi werd in maart overigens het coronavirus vastgesteld, maar daar herstelde hij van. Desondanks is het in Engeland niet de bedoeling om mensen thuis te ontvangen die geen deel zijn van het huishouden.