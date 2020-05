Maxwell stelt favoriete Ajax-elf samen: ‘De spits kan er maar één zijn’

In navolging van oud-voetballer als Ronald de Boer en Hedwiges Maduro heeft ook Maxwell op verzoek van Ajax zijn favoriete Ajax-elf samengesteld, aan de hand van spelers met wie hij samen heeft gespeeld. De voormalig linksback, die tussen 2001 en 2005 in het tricot van Ajax speelde, kiest voor ‘een soort discoteam-opstelling’. “Ik ga lekker offensief spelen”, legt Maxwell zaterdag op de clubsite van de Amsterdammers uit.

Bogdan Lobont, ‘echt een ‘character’, staat ‘uiteraard’ in het doel. “Hij gaf de achterste linie zoveel zelfvertrouwen, dat was enorm belangrijk.” Als rechtsachter kiest Maxwell voor Hatem Trabelsi, ‘hij was ongelooflijk goed’, en hij moet van Ajax zichzelf als linksback opstellen. De positie van rechter centrumverdediger ging tussen John Heitinga en Nigel de Jong. “Maar ik ga vanuit voetballend perspectief voor Nigel. Hij kon in principe echt overal spelen.”

“Naast Nigel stel ik natuurlijk Cristian Chivu op, direct ook mijn aanvoerder. Hij is echt de beste centrale verdediger met wie ik ooit in een team heb gezeten”, stelt de Braziliaan. “Hij had zulke fantastische kwaliteiten, ongekend! Op jonge leeftijd was hij al een echte leider. Hij heeft me ontzettend geholpen en ook veel zelfvertrouwen gegeven. Hij ging vaak met me zitten om te vertellen hoe het opbouwen werkte en hoe ik het spel kon maken.”

Maxwell kiest voor ‘een verdedigend blok’ met Wesley Sneijder en Rafael van der Vaart. “Ik waarschuwde je van tevoren al: dit gaat een ongebalanceerde opstelling worden. Sneijder was echt zo goed, een complete speler die alles beheerste. Hij kon met beide benen passen, was heel dynamisch en wist precies waar de ruimte lag. Daarnaast had hij scorend vermogen en toonde hij in grote wedstrijden leiderschap door het team bij de hand te nemen. Rafael’s bekendheid explodeerde toen ik met hem speelde. Hij was technisch enorm sterk en had een fantastisch linkerbeen. Daar kon hij werkelijk alles mee. Ik hoef verder niets over hem te zeggen: iedereen weet hoe goed hij was.”

Jari Litmanen is de nummer tien in het elftal van Maxwell. “Hij had een fantastische pass en een geweldig inzicht. Een heel intelligente speler.” Andy van der Meijde vult de positie van rechtsbuiten in. “Hij had een geweldige voorzet in de benen. Andy kon ook heel makkelijk scoren en had ontzettend veel balgevoel. Hatem en Andy waren echt krachtig samen op de rechterkant, niet normaal.”

Over de invulling van de spitspositie hoeft Maxwell niet lang na te denken. “Dat kan er natuurlijk maar eentje zijn: Zlatan Ibrahimovic. Hij was en is echt een legende voor mij. Ik ben heel blij dat we samen ook bij andere clubs samen hebben mogen spelen, daardoor hebben we echt een hechte band gekregen. Hij voelt voor mij als een broer, ik noem hem ook altijd familie. We deden bij Ajax buiten het veld zoveel dingen samen, bijna alles.” Maxwell kiest voor Steven Pienaar als linksbuiten. “Hij had de longen van een paard. Daarom kies ik ook voor hem, want hij hielp me met verdedigen en dan had ik meer tijd en ruimte om aan te vallen, haha.”