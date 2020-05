Jeroen van der Lely (24) verlaat profvoetbal voor studie literaire wetenschappen

Jeroen van der Lely heeft definitief een punt gezet achter zijn loopbaan als profvoetballer. De 24-jarige verdediger zat sinds zijn vertrek bij het Deense Vendsyssel FF in januari al zonder club en heeft nu besloten om het profvoetbal vaarwel te zeggen voor een studie literaire wetenschappen aan de Universiteit Utrecht. “Voetbal is nog steeds leuk, maar ik ben klaar met de dwang en drang”, zegt Van der Lely in gesprek met TC Tubantia.

Het is de tweede keer dat Van der Lely stopt, want in 2015 kondigde hij ook al zijn afscheid aan. De door FC Twente opgeleide verdediger haalde echter toch nog het profvoetbal en speelde uiteindelijk 78 wedstrijden in de hoofdmacht van de Tukkers. Van der Lely vertrok afgelopen zomer naar Vendyssel, maar hield het slechts een halfjaar vol in Denemarken. “Voetbal vind ik nog steeds hartstikke leuk om te doen. Maar ik heb de passie niet meer om elke dag op het veld te staan. In profvoetbal is het altijd moeten, moeten.”

“Je hele leven is gefocust op voetbal, terwijl er in mijn beleving nog zoveel meer is. Ik heb dat altijd wel in me gehad. Ze zeggen altijd: het mooiste is als je van je hobby je werk kunt maken, maar toen het voetbal mijn werk werd, was het mijn hobby niet meer”, vervolgt Van der Lely. “Ik werd voor mijn gevoel steeds slechter. En ik kan je verzekeren dat het geen pretje is om erachter te komen dat je in iets - waarmee je dagelijks bezig bent - relatief niet zo goed bent. Dat wil een mens niet.”

Van der Lely dacht dat het plezier in een nieuwe omgeving wel zou terugkeren. “Ik vond het leven in Denemarken geweldig. Maar op het veld had ik hetzelfde gevoel als bij Twente”, zegt de verdediger, die negen wedstrijden voor Vendyssel speelde. Van der Lely heeft naar eigen zeggen altijd al willen studeren. “Ik ben altijd al gek geweest van talen en boeken lezen. Op internet ben ik die interesses gaan koppelen en toen kwam ik bij de studie literaire wetenschappen uit.”