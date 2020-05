Zlatan Ibrahimovic kan boete tegemoetzien na ritje in peperdure Ferrari

Zlatan Ibrahimovic keerde aan het begin van de coronacrisis terug naar Zweden en de aanvaller van AC Milan verblijft nog altijd in zijn geboorteland. De 38-jarige spits wekte afgelopen zaterdag veel bekijks toen hij met zijn Ferrari Monza SP 2 door de straten van Stockholm reed, maar dit ritje komt Ibrahimovic waarschijnlijk op een boete te staan.

De sportwagen, waarvan er nog geen honderdvijftig zijn gemaakt, blijkt namelijk niet geregistreerd te zijn. De meer dan 1,3 miljoen euro kostende sportwagen mag daardoor alleen de weg op ‘om de snelste route naar de inspectie te nemen’: “Ja, het klopt dat de auto sinds 30 maart niet langer geregistreerd staat. En er mag niet in een auto gereden worden als hij niet geregistreerd staat”, wordt een woordvoerder van het Ministerie van Transport geciteerd door Aftonbladet.

Zijn ritje door de Zweedse hoofdstad lijkt zodoende een staartje te krijgen voor Ibrahimovic, die een boete van honderd à tweehonderd euro tegemoet kan zien. De kans is overigens aanwezig dat de routinier zich volgend seizoen vaker in het Scandinavische land zal bevinden, aangezien hij zijn loopbaan mogelijk voortzet bij Hammarby. Ibrahimovic nam eerder al 25 procent van de aandelen in de club over en trainde in de afgelopen weken ook verschillende keren mee met de club uit Stockholm.

Technisch directeur Jesper Jansson liet eerder deze week na een vraag van Expressen weten te hopen op een nadere samenwerking. Hij acht het niet onmogelijk dat zijn club erin slaagt Ibrahimovic ook als speler te binden: “Dat kan waarschijnlijk wel, tenminste, dat is wat ik denk. Maar alleen Zlatan zal het zeker weten. Op dit moment heeft hij er nog niets over gezegd en ik hoef hem zeker niet te vertellen waarom we hem er graag bij zouden willen hebben. Ik begrijp inmiddels hoe hij in elkaar zit, hij zal er zelf niets over zeggen tenzij het honderd procent zeker is. Wij zouden dit natuurlijk een geweldig idee vinden.”