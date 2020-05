Johan Derksen brengt verontrustend nieuws over Wim Suurbier (75)

Wim Suurbier ligt op de intensive care in het VU medisch centrum in Amsterdam, zo meldt Johan Derksen maandagavond in Veronica Inside. De 75-jarige oud-rechtsback, die met name bekend is van zijn jarenlange dienstverband voor Ajax, is onlangs getroffen door een hersenbloeding en verkeert in kritieke toestand.

Suurbier speelde tussen 1964 en 1977 392 wedstrijden voor Ajax en maakte met drie gewonnen Europa Cup 1-finales en zes landskampioenschappen de absolute glorietijd van de Amsterdammers mee. De markante rechtsback speelde zestig interlands voor het Nederlands elftal en beëindigde pas op 42-jarige leeftijd zijn professionele voetballoopbaan. De laatste jaren van zijn carrière speelde Suurbier voor clubs in de Verenigde Staten, waaronder San Jose Earthquakes en Tampa Bay Rowdies.

"Het ziet er niet goed uit", zegt Derksen maandagavond. "Ze waren hem op een gegeven moment helemaal kwijt, want hij nam zijn telefoon niet meer op. Zijn ex-vrouw (Maja Verkaart, red.) heeft zich erom bekommerd en ze zijn gaan kijken. Ze weten niet hoe lang hij er gelegen heeft, maar hij was helemaal van de wereld. Hij is naar het VU vervoerd en het ziet er gewoon niet goed uit. Hij ligt op de intensive care en alleen zijn dochter en ex-vrouw Maja, die zich altijd nog wel over hem ontfermt, mogen erbij. Voor de rest moeten we het afwachten."

Derksen is een generatiegenoot van Suurbier en is geschrokken van het nieuws. "Het kwam voor mij heel raar binnen, want Suurbier hoorde er gewoon bij", aldus de analist. "Daar ben ik denk ik veertig, vijftig jaar mee opgetrokken. Het was altijd vrolijkheid en lachen, altijd een goed humeur. Nooit achter zijn ellebogen, een hele oprechte man. Hij heeft een jaar of acht geleden al een keer een TIA gehad, maar dit was een hele serieuze hersenbloeding."

Ook tafelgenoot René van der Gijp kent Suurbier erg goed. "Ik heb twee jaar bij hem in huis gewoond, van mijn zeventiende tot negentiende, in mijn Sparta-tijd", zegt Van der Gijp. "Waanzinnige gozer, ook wat Johan zegt: zo opgeruimd, en nog nooit een onvertogen woord over een ander horen zeggen. Zelfs Arie Haan, waar iedereen een pleurishekel aan had, vond hij nog een aardige gozer."