Herstart Premier League in zicht na groen licht van regering

De bal in de Premier League kan over enkele weken weer gaan rollen. De Britse regering heeft maandag de plannen voor een herstart zonder publiek goedgekeurd. Vanaf 1 juni mag er, onder voorbehoud, weer gevoetbald worden op het hoogste niveau in Engeland. Tot aan het einde van deze maand mag er in Engeland nog niet gevoetbald worden, ook niet achter gesloten deuren.

De Engelse regering heeft een aantal maatregelen omtrent het coronavirus versoepeld. Hierdoor onstaat er vanaf 1 juni ruimte voor sport- en cultuurevenementen achter gesloten deuren. Publiek zal nog niet welkom zijn in de stadions. Premier League-clubs gaan maandag met elkaar in gesprek om te praten over Project Restart. De hoogste competitie ligt sinds 13 maart stil door de pandemie en mikt op een hervatting in juni. Er moeten nog 92 wedstrijden worden afgewerkt.

In een rapport dat maandag is gepubliceerd door de regering wordt omschreven hoe de maatregelen versoepeld zullen worden. In het document wordt vermeld dat โ€˜sport achter gesloten deuren op z'n vroegst vanaf juni wordt toegestaan'. Daarbij wordt benadrukt dat sociaal contact op grote schaal vermeden moet worden. Er is nog geen duidelijkheid over wanneer supporters weer aanwezig mogen zijn in stadions.

De verwachting is niet dat de Premier League op 1 juni direct van start gaat. Volgens Engelse media zetten de clubs in op een herstart op 12 juni. Wanneer de plannen worden doorgezet, dan is de Premier League de tweede grote competitie die weer van start gaat. In Duitsland gaat de bal in de Bundesliga komend weekend weer rollen. Ook daar zijn de fans niet welkom in het stadion.

