Hofland volgt Bayern-talent met speciale interesse bij herstart Bundesliga

De Bundesliga gaat als eerste van de grote Europese competities weer van start en daar kijkt Fortuna Sittard-trainer Kevin Hofland naar uit. De oud-speler van onder meer VfL Wolfsburg is blij dat er weer gevoetbald gaat worden. “Ik zal dus heus geregeld voor de televisie gaan zitten om een wedstrijdje mee te pikken, maar ik houd mijn hart wel een beetje vast moet ik eerlijk zeggen…”

Tegenover het Algemeen Dagblad uit Hofland zijn zorgen met oog op het coronavirus. “Bij Dynamo Dresden (hekkensluiter 2. Bundesliga, red.) hoor je nu alweer verhalen over besmettingen. Ik hoop van harte dat het hierbij blijft. Alleen is dat natuurlijk maar zeer de vraag. En waar ik me ook wel enigszins zorgen om maak, is de fysieke gesteldheid van spelers na maanden zonder groepstraining”, aldus de oefenmeester. “Ik vrees toch dat we de komende weken behoorlijk wat blessures gaan zien in Duitsland, nu in korte tijd veel wedstrijden gespeeld moeten worden. Maar, nogmaals: ik hoop er het beste van.”

Hofland zal met speciale aandacht kijken naar de wedstrijden van Bayern München. “Ik ben heel erg benieuwd naar hoe Joshua Zirkzee zich gaat manifesteren bij Bayern München”, vertelt de trainer over het Nederlandse talent in dienst van Bayern. De achttienjarige spits was in vijf Bundesliga-duels drie keer trefzeker. “Die jongen begon geweldig. Maar als ik de verhalen in de Duitse kranten moet geloven, is er de laatste tijd toch wat kritiek gekomen op de wijze waarop hij zich laat zien tijdens trainingen. We gaan het zien hoe hij ervoor staat. Goede speler.”

Zirkzee is niet de enige Nederlandse speler op wie Hofland gaat letten. Hij is ook benieuwd hoe Davy Klaassen het gaat doen met Werder Bremen. “Interessant wordt het om te zien of die club zich nog veilig weet te spelen. Dat zal niet makkelijk worden. Anderzijds zijn de onderlinge verschillen onderin de Bundesliga niet zo groot. Ik verwacht zeker dat het nog spannend gaat worden.”