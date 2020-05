Van Gaal: ‘Ze namen met hun vertrek bij Ajax ook hun nadelen mee’

Louis van Gaal vierde zijn grootste successen in zijn trainersloopbaan in dienst van Ajax. In de optiek van de trainer in ruste hing zijn continuïteit bij de Amsterdamse club in 1991/92 echter aan een zijden draadje en had het niet veel gescheeld of de wereld had nooit van de Nederlander gehoord. Van Gaal doelt op de dubbele confrontatie met het Spaanse Osasuna in de UEFA Cup, de voorloper van het toernooi om de Europa League.

De duels in de derde ronde van de UEFA Cup resulteerden in twee minimale zeges van 1-0, dankzij twee voltreffers van Dennis Bergkamp. Nadien werden ook AA Gent, Genoa en tot slot ook Torino in de finale verslagen. “Toen had ik het gevoel dat het weinig had gescheeld of ik was ontslagen bij uitschakeling. In de competitie ging het niet goed, we lagen snel uit de beker en het UEFA Cup-toernooi heeft ons gered”, verzekert Van Gaal donderdag in de podcast van ondernemer Yves Gyrath.

Van Gaal herinnert zich nog goed dat de druk van de fans en de media groot was, evenals ‘spreekkoren die pijn deden voor mij als gevoelig emotioneel mens’. Vanuit het bestuur van Ajax voelde hij echter altijd vertrouwen. “Dat ik niet uit mijn dak ging na de winst, trouwens nooit na mijn successen, komt omdat ik een procescoach ben en het succes zie aankomen. Als het zover is, dan evalueer ik de wedstrijd direct, kijk ik naar de manier waarop we gewonnen hebben en ben ik net zo blij over het proces als met de prijs.”

Het succes van Ajax had aanvankelijk ook zo zijn keerzijde. Een jaar na de winst van de UEFA Cup vertrokken Dennis Bergkamp en Wim Jonk naar Internazionale. Van Gaal zag juist echter mogelijkheden. “De balans met die twee was niet ideaal. Pas later viel alles zo in balans dat we zelfs de Champions League konden winnen. Jari Litmanen en Frank Rijkaard waren daarvoor doorslaggevend. Een betere tien dan Litmanen heb ik niet gezien.”

“Met de komst van Rijkaard en een Fin, Litmanen, uit een divisie waar ze niet op het hoogste niveau spelen en die nog een jaar moest wennen om in Ajax 1 te spelen, bleek de balans in het elftal veel beter dan met Jonk en Bergkamp. Geweldige spelers, maar ze namen met hun vertrek bij Ajax ook hun nadelen mee”, verzekert Van Gaal, die in totaal elf hoofdprijzen met Ajax won. Nadien werd hij ook nog landskampioen met Barcelona, AZ en Bayern München.