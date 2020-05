‘Van Dijk zei tegen mij: ik zou niet eens de moeite nemen, ik ben te goed’

Virgil van Dijk geldt vandaag de dag als een van de beste verdedigers ter wereld. De stopper kent een geleidelijke opbouw van zijn carrière met dienstverbanden bij Willem II, FC Groningen, Celtic, Southampton en Liverpool. Graham Cummins wist in 2015 al dat Van Dijk de wereldtop zou bereiken, zo vertelt hij bij The Irish Examiner.

Van Dijk maakte eind augustus 2015 de overstap van Celtic naar Southampton. De Oranje-international speelde zijn laatste wedstrijd in Schotse dienst tegen St. Johnstone FC (3-1 winst), waar Cummins in de aanval stond. De Ierse spits vertelt dat hij al snel in de gaten had dat hij een lastige tijd zou krijgen met Van Dijk als directe concurrent.

"Hij vertrok naar Southampton de dag nadat we tegen hem hadden gespeeld. Dat is mijn claim to fame. Dat heeft ervoor gezorgd dat Southampton een klap op de deal gaf, dat hij mij uitschakelde", lacht Cummins. "We waren in de kleedkamer al gewaarschuwd dat we hem juist moesten afstoppen in plaats van andersom. Ga achter hem aan als hij de bal heeft, want hij gaat zo het veld oversteken."

Cummins weet nog goed hoe een dieptepass tijdens de wedstrijd uitmondde. "Ik probeerde met hem een sprintduel aan te gaan, maar ik was geen partij voor hem. Ik was buiten adem. Hij kwam naar me toe en zei: ik zou niet eens de moeite nemen, ik ben te goed", aldus Cummins over de woorden van Van Dijk, die uiteindelijk tweeënhalf jaar bij Southampton bleef en daarna verkaste naar Liverpool.