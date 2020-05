Spaanse bekerfinalisten krijgen hun zin en zetten EL-ticket op het spel

De finale van de Copa del Rey tussen Real Sociedad en Athletic Club zal hoe dan ook met publiek gespeeld worden. De Spaanse voetbalbond honoreerde maandag het verzoek van de twee Baskische aartsrivalen om de finale pas te spelen zodra er toeschouwers toegelaten kunnen worden. Daarmee zetten de clubs wél het mogelijke Europa League-ticket dat verbonden zit aan bekerwinst op het spel.

De Spaanse bond was aanvankelijk van plan om de bekerfinale zo snel mogelijk uit te spelen, mogelijk zonder publiek. Zowel Real Sociedad als Athletic Club zag dat absoluut niet zitten en diende een dringend verzoek in om de finale net zolang uit te stellen, tot er weer publiek is toegestaan bij Spaanse voetbalwedstrijden. De bond ging daar maandag mee akkoord, maar daarmee is het hoogst onzeker wanneer de finale zal plaatsvinden.

De UEFA verwacht van alle aangesloten bonden dat op 3 augustus de Europese deelnemers worden ingeschreven. Indien de finale van de Copa del Rey later gespeeld wordt, zal het Europa League-ticket voor de bekerwinnaar doorgeschoven worden naar de nummer zeven van Spanje. Vooral voor Athletic Club is dat van belang: als nummer tien op de ranglijst in LaLiga heeft de club weinig uitzicht op een Europees ticket via de reguliere competitie. De vierde plek waarop Sociedad staat zou aan het einde van het seizoen zelfs recht geven op groepsfase Champions League.

Ahletic Club lijkt zich niet druk te maken om het mogelijk mislopen van Europees voetbal. Middenvelder Ibai Gomez van Los Leones liet eerder optekenen dat de finale van de Copa del Rey van groot belang is voor de fans. "Ik speel de finale liever met fans dan dat ik me plaats voor de Europa League. Een eindstrijd met publiek is belangrijker dan Europees voetbal", aldus de dertigjarige geboren Bask.