Aan de uitspraak van Steven Bergwijn over Ajax valt geen touw vast te knopen

Steven Bergwijn herhaalde deze week in een interview met Spurs TV wat hij al eens zei toen hij werd gepresenteerd als nieuwste aanwinst van Tottenham Hotspur: de aanvaller was blij toen de club in de halve finale van de Champions League in 2019 won van Ajax. Hij was destijds nog speler van PSV, maar hoopte op een zege van Tottenham. Opnieuw leidde zijn uitspraak tot tal van reacties op sociale media: met name supporters van Ajax verwijten de buitenspeler dat hij zich kinderachtig opstelt. Minder aandacht is er voor de onsamenhangendheid van zijn verhaal. Want aan de uitleg van Bergwijn valt geen touw vast te knopen.

Door Dominic Mostert

Twee keer heeft Bergwijn zich publiekelijk uitgelaten over de wedstrijd tussen Ajax en Tottenham, die plaatsvond op 8 mei 2019. De eerste keer was op 29 januari 2020, in zijn eerste interview als speler van de Premier League-club. Tottenham publiceerde een verkorte versie van dat interview, waarin Bergwijn letterlijk zei: Last season, I loved to see that you beat Ajax. Op 28 april werd Bergwijn weer geïnterviewd door het clubkanaal, en zei hij: I had friends there, you know, Donny and Frenkie. But you know, you want to be there as well. So yeah, I wanted Spurs to win the game of course. Vertaald: “Ik had vrienden daar, Donny (van de Beek, red.) en Frenkie (de Jong). Maar weet je, je wilt er zelf ook staan. Dus ja, ik wilde natuurlijk dat Spurs zou winnen.”

De reden die Bergwijn gaf voor zijn voorkeur, is dat hij ‘er zelf ook wil staan’. De vraag is: waar wil hij precies staan? In een reactie aan Voetbalzone verklaart Bergwijn dat ‘iedereen in de halve finale wil staan’. “Dus wilde ik met PSV ook in de halve finale staan”, geeft hij aan. Bergwijn spreekt van een 'bullshitverhaal'. Hij wenst zijn woorden niet verder toe te lichten, maar zegt het jammer te vinden dat het zo vaak over dit onderwerp gaat. Zijn antwoord is onlogisch. Dat Bergwijn met PSV in de halve finale had willen staan is uiteraard te begrijpen, maar dat verklaart geenszins zijn voorkeur voor Tottenham tegen Ajax. Voetbalzone heeft navraag gedaan bij de persafdeling van Tottenham. Een van de vragen die we hebben gesteld, is of er wellicht meer beeldmateriaal beschikbaar is van het eerste interview dat Bergwijn gaf aan Spurs TV: mogelijk weidt hij daarin nog uit. Hij begon in dat gesprek zelf over de zege van Tottenham op Ajax, maar na een glimlach ging de strak gemonteerde video over op het volgende shot. De persafdeling heeft nog geen antwoord gegeven, maar Bergwijn zelf dus wel.

Er lijken twee mogelijke verklaringen van zijn antwoord, maar geen van beide interpretaties plaatst Bergwijn in een al te positief daglicht. Voetbalzone vertaalde het citaat uit zijn recente interview in eerste instantie als ‘uiteindelijk wil je liever zelf op het veld staan’. Ajax Showtime koos voor 'je wilt er zelf ook staan'; RTL Nieuws schreef ‘uiteindelijk wil je daar liever zelf staan’. Is jaloezie werkelijk de reden dat hij hoopte op een nederlaag voor zijn jeugdvriend Donny van de Beek, die hij al dertien jaar kent en met wie hij samen in de jeugdopleiding van Ajax speelde? Omdat spelers van Ajax wel in de halve finale stonden en Bergwijn zelf niet, hoopte hij dat ze zouden verliezen? Het oogt inderdaad nogal kinderachtig en kleinzerig. En ook niet echt plausibel.

Een andere interpretatie van zijn uitspraak is dat Bergwijn zelf ook in de Champions League wil spelen, en dat een zege van Tottenham die kans zou vergroten. Daar valt iets voor te zeggen: de uiteindelijke winnaar van de Champions League plaatst zich immers automatisch voor de editie van volgend seizoen. Dat lukte Tottenham uiteindelijk via een derde plaats in de Premier League; toen Ajax in de Johan Cruijff ArenA met 2-3 verloor van de Londenaren, was een plek in de top vier in de Premier League nog allesbehalve zeker voor de ploeg van toenmalig trainer Mauricio Pochettino. Een eindzege van Tottenham in het miljardenbal had dus voordelig kunnen uitpakken voor Bergwijn persoonlijk. Hij zou verzekerd zijn van Champions League-voetbal bij zijn nieuwe club. Maar ook die uitleg is vreemd, want in mei 2019 was er nog nauwelijks sprake van een transfer naar Tottenham. Zijn overstap werd pas acht maanden later afgerond.

Er was in mei 2019 überhaupt heel weinig gepubliceerd over de belangstelling van Tottenham voor de international van Oranje. In januari 2019 schreef The Sun dat het destijds geïnteresseerde Manchester United ‘concurrentie’ kreeg van Tottenham. In maart noemde De Telegraaf de club in een lijstje van zes clubs met belangstelling. Meer is er niet te vinden in de archieven. Is het mogelijk dat de belangstelling van Tottenham destijds al een stuk serieuzer was dan gedacht, en dat Bergwijn er al op rekende dat hij naar Noord-Londen zou gaan? Wellicht, maar dat lijkt niet waarschijnlijk.

Op 14 mei 2019, welgeteld zes dagen na de uitschakeling van Ajax in de Champions League, kwam De Telegraaf met het bericht dat de Amsterdammers belangstelling hebben voor Bergwijn. De krant had contact met het management van Bergwijn en kwam tot de conclusie dat hij zelf wel oren heeft naar een terugkeer in Amsterdam. Diezelfde middag reageerde Bergwijn zelf kort op de clubsite: “Ik wil het graag bij de feiten houden en die zijn heel simpel: ik ben gelukkig bij PSV en ben door geen enkele club concreet benaderd. Zoals ik al eerder heb aangegeven: na het seizoen ga ik nadenken over mijn toekomst”, kondigde hij aan. Als het klopt dat hij door geen enkele club concreet was benaderd, was dus ook Tottenham nog niet erg serieus. Hij gaf tevens aan nog te moeten nadenken over zijn toekomst, wat erop duidt dat hij nog zeker geen besluit had genomen.

De 22-jarige Bergwijn werd geboren in Amsterdam en speelde tussen 2005 en 2011 in de jeugdopleiding van Ajax. Hij vertrok na een incident tijdens een jeugdtoernooi in Zweden: Bergwijn werd op de bank gezet door jeugdtrainer Orlando Trustfull, waarna zijn vader met een witte zakdoek zou hebben gezwaaid, tot woede van Trustfull. Het leidde ertoe dat Bergwijn door Ajax werd weggestuurd. Het is mogelijk dat Bergwijn nog een wrok koestert richting de club, maar ook dat lijkt onwaarschijnlijk. Hij leek open te staan voor een terugkeer in 2019, daar hij er bijvoorbeeld met Donny van de Beek over praatte, liet zich in de zomer fotograferen in Amsterdam met Quincy Promes en is goed bevriend met enkele spelers die er spelen.

Ockhams scheermes schrijft voor dat de simpelste verklaring vaak de juiste is, als er meerdere verklaringen mogelijk zijn. In dit geval is de simpelste verklaring dat Bergwijn in een interview met het clubkanaal een wit voetje wil halen bij de aanhang van Tottenham. Ongevraagd begon hij zelf na zijn transfer over de Champions League-wedstrijd, en desgevraagd kwam hij er drie maanden later op terug. “Ik keek met een paar vrienden naar die wedstrijd. Zij waren voor Ajax, mijn broer en ik waren volgens mij de enigen die voor Tottenham waren. Toen Lucas Moura scoorde in de laatste seconde werden we helemaal gek.” Als Bergwijn er aanvankelijk zelf naar werd gevraagd, kun je je voorstellen dat hij zich in een moeilijke situatie bevond: enerzijds wil hij zijn vrienden bij Ajax niet afvallen, anderzijds wil hij zich geliefd maken bij de fans van zijn nieuwe club. Maar hij begon er zelf over, en hij heeft zijn keuze gemaakt.