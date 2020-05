Birger Verstraete luidt de noodklok: ‘Mijn vriendin is hartpatiënt’

Bij 1.FC Köln werden afgelopen week drie besmettingen met het coronavirus vastgesteld. Volgens lokale media ging het om twee spelers en een fysiotherapeut en zij zijn voorlopig naar huis gestuurd voor een quarantaineperiode van veertien dagen. De rest van de selectie heeft een dag later ‘gewoon’ de training hervat en Birger Verstraete plaatst hier in gesprek met VTM zijn vraagtekens bij.

“We trainen in twee groepen en je weet wel dat die jongens dan extreem dicht bij mij zijn geweest. Die test is donderdag rond 16.00 uur afgenomen en we waren van 9.00 uur tot 15.00 continu samen geweest. Wat de club communiceerde, dat niemand in contact is gekomen met de bewuste spelers, klopt ook. In de letterlijke zin van het woord, welteverstaan. Maar de fysiotherapeut is wel de man die mij wekenlang behandeld heeft. En met één van de twee spelers in kwestie vormde ik donderdag nog een duo in de fitnesszaal”, legt Verstraete uit. Voor komende woensdag worden de overige spelers en stafleden twee keer getest.

Indien deze tests negatief uitvallen, wordt woensdag de groepstraining hervat. De clubs hopen de Bundesliga in het weekeinde van 16 mei weer te hervatten. “Ik houd mijn hart vast voor de testresultaten zondag. Ik hoop dat het bij drie personen blijft, maar ik houd er ook rekening mee dat het virus zich verspreid heeft”, geeft de 26-jarige Belgische middenvelder te kennen. De voormalig speler van onder meer Club Brugge, KV Kortrijk en AA Gent maakt zich vooral zorgen over zijn gezin.

“Bij ons gaat de training gewoon verder. ‘Het is niet zo erg’, zeggen ze hier dan. Kijk, voor ons als speler is het geen probleem, maar je komt wel thuis bij je vrouw of vriendin. Mijn vriendin is hartpatiënt, sommige jongens hebben kinderen thuis. Voor mij is dat veel belangrijker”, zegt Verstraete. Hij pleit ervoor dat spelers mogen meebeslissen over een hervatting van de Bundesliga. “Dan ben ik heel benieuwd hoe de stemming zou uitdraaien. Iedereen zegt hetzelfde: de gezondheid van de familie komt op nummer één. Voetbal is niet het belangrijkste.”

Horst Heldt, directeur sport bij Köln, benadrukt in gesprek met BILD dat er niet ‘roekeloos’ gehandeld is, zoals critici beweren. “Feit is natuurlijk dat we drie besmette medewerkers en meer dan vijftig niet-besmette medewerkers hebben. Maar we gaan ervan uit dat de maatregelen op de club werken”, aldus Heldt. “We leren nu allemaal compromissen te sluiten waar we weken geleden niet aan dachten. Natuurlijk is een goede teamtraining van tien tot veertien dagen wenselijk. Maar misschien lukt dat nu niet. En dan doen we het op deze manier.”